Почтовые уведомления стали юридически значимыми

Почта России запустила новую услугу для физлиц и организаций из Самарской области и других регионов — юридически значимое электронное уведомление о вручении. Теперь отправители могут моментально получить документальное подтверждение, что письмо или посылка у адресата.

Юридически значимое электронное уведомление о вручении можно оформить при отправке заказных писем и бандеролей, посылок и отправлений 1-го класса. Также услугой можно воспользоваться при отправке электронных заказных писем, если адресат получает их распечатанными на бумаге. Сервис можно подключить на сайте, в мобильном приложении, а также в почтовом отделении при оформлении отправления.

Уведомление позволяет официально зафиксировать факт вручения. Это особенно востребовано в тех случаях, когда нужно оперативно получить подтверждение вручения важных писем, посылок и других отправлений. Электронное уведомление дешевле обычного бумажного примерно на треть, что также поможет клиентам заметно сэкономить.

Компании, госорганы и индивидуальные предприниматели, которые регулярно обмениваются официальными документами, могут избежать возможных споров относительно сроков и факта вручения. Благодаря цифровизации и автоматизации процессов эта услуга стала простой, удобной и экономически выгодной альтернативой традиционным методам подтверждения вручения писем и посылок.

Также использование электронной версии уведомления положительно влияет на окружающую среду, сокращая потребление бумаги и уменьшая нагрузку на природные ресурсы. Таким образом, новый сервис поможет решить сразу две важные задачи: повысить эффективность документооборота и внести вклад в сохранение экологии.

Фото предоставлено пресс-службой Почта России