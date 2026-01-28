Определены победители конкурса «Народный бюджет Самарской области» к реализации в 2026 году

В здании Правительства Самарской области 27 января состоялось заседание конкурсной комиссии по определению победителей конкурса в рамках государственной программы «Народный бюджет Самарской области». Государственная программа «Народный бюджет Самарской области» направлена на поддержку инициатив населения по развитию территорий муниципальных образований в Самарской области.

Всего на рассмотрение конкурсной комиссии к реализации в 2026 году поступило

365 общественных проектов. Решением конкурсной комиссии в соответствии с критериями конкурсного отбора признаны победителями 210 общественных проектов.

По итогу конкурсного отбора больше всего заявок представлено по направлениям:

Дорожная деятельность 46,03%

Площадки для игр детей и (или) отдыха взрослых, 13,70%

Водоснабжение и (или) водоотведение 8,22%.

В данном конкурсном отборе 286 проектов планируют реализацию на общественных территориях и 79 на дворовых территориях.

Победители конкурса получат софинансирование из областного бюджета на реализацию общественных инициатив в размере до 92% от стоимости проектов.