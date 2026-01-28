Умер заслуженный артист Самарской области Владимир Коренной

28 января на 77-м году жизни скончался директор и художественный руководитель Молодежного драматического театра Тольятти, заслуженный артист Самарской области Коренной Владимир Лукич.

Коренной Владимир Лукич родился 20 мая 1949 года. В 1972 году окончил Свердловское театральное училище по специальности «Артист драматического театра». Работал в Свердловском театре юного зрителя, в драматических театрах в Омске, Кемерово, Иванове и Тольятти. С марта 2005 года работал в должности директора Театра юного зрителя Тольятти, в марте 2006 года Театр юного зрителя Тольятти был переименован в Молодежный драматический театр.

В Молодежном драматическом театре Владимир Лукич Коренной работал не только директором, но и художественным руководителем, и артистом драмы — ведущим мастером сцены, исполняющим роли в репертуарных спектаклях, таких как «Любовь по-итальянски», «Дикарь», «Плачу вперед», «Последняя любовь». В 2014 году Коренному В.Л. присвоено почетное звание «Заслуженный артист Самарской области».

Фото: минкульт СО