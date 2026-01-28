Бизнес в моногородах региона может получить льготные займы

Около миллиарда рублей льготных займов в 2026 году могут получить предприниматели из моногородов и прилегающих особых экономических зон (ОЭЗ) по специальной совместной программе Минэкономразвития России и Корпорации МСП. Она стартовала в декабре 2025 года и предусматривает льготную поддержку бизнеса (займы и банковские гарантии) 24 моногорода, 28 особых экономических зон и двух угольных моногородов.

«Совместная с Корпорацией МСП программа позволяет бизнесу привлекать ресурсы на льготных условиях и запускать проекты, которые напрямую влияют на качество жизни в таких городах. Так, за декабрь прошлого года предприниматели уже получили льготное финансирование более чем на 200 млн рублей», — сообщил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Святослав Сорокин.

Наибольший объем предоставленного финансирования — 172,5 млн рублей — пришелся на предприятия промышленного производства, 25 млн рублей получили производители пищевых продуктов, еще 16,5 млн рублей привлекли предприниматели из сферы услуг.

«В Самарской области работают активные предприниматели. Они часто используют региональные меры поддержки, привлекают федеральные ресурсы для динамичного развития своих предприятий. Новая программа для моногородов и ОЭЗ – это еще один эффективный инструмент, позволяющий бизнесу модернизировать свои мощности, выходить на новые рынки и делать вклад в развитие региона», – подчеркнул врио заместителя председателя Правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Оператором программы выступает дочерний банк Корпорации МСП — МСП Банк. Подать заявку на получение льготного кредита можно на Цифровой платформе МСП.РФ.

По условиям программы для МСП моногородов и ОЭЗ, на инвестиционные цели максимальная льготная сумма финансирования составляет 200 млн рублей на срок до пяти лет. Для оборотных целей доступны кредиты до 50 млн рублей на три года. Резиденты ОЭЗ могут привлечь до 200 млн рублей на инвестиционные цели на срок до пяти лет. Ставки - от 6% до 10% годовых.

«В 2025 году мы увидели и оценили спрос предпринимателей на эту льготную программу, в 2026 году продолжим ее реализацию. Воспользоваться льготными условиями могут предприятия реального сектора экономики в обрабатывающем производстве, сфере логистики, гостиничной и научно-технической деятельности, индустрии общественного питания и ряде других отраслей», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Фото предоставлено минэкономразвития Самарской области