Самарским школьникам показали фильм «Код доступа: Матч жизни»

27 января в Самаре, в штабе «Волонтёров Победы Самарской области», для учеников 5-9 классов провели памятное мероприятие к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Центральным событием встречи стала акция «Блокадный хлеб» и показ всероссийского видеодневника «Код доступа: Матч жизни», созданного молодежью Санкт-Петербурга для молодежи со всей России.



Особое внимание в фильме уделено легендарному Матчу жизни, который прошёл в осаждённой северной столице 31 мая 1942 года. Эта игра между командой Ленинградского металлического завода и «Динамо» доказала, что дух ленинградцев не сломлен, а город продолжает жить и бороться.



После кинопоказа школьники закрепили знания о ключевых датах и героях обороны Ленинграда в тематической викторине.



«Почти 900 дней жители города-героя боролись с голодом, холодом и бомбёжками, выстояв благодаря беспримерному мужеству и любви к Родине. В условиях нынешних попыток искажения истории крайне важно рассказывать молодежи правду. Документальные кадры, архивные письма и живые воспоминания — это те свидетельства, которые помогают новому поколению по-настоящему прочувствовать историю», – сказала Светлана Бескоровайная, заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Самарской Губернской Думы.



К акции «Блокадный хлеб» присоединились школы, учреждения среднего профессионального и высшего образования, учреждения культуры. В парке Победы состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню и памятнику «Жителям и защитникам блокадного Ленинграда».

Фото: пресс-служба администрации Самары