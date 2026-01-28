На мусорные контейнеры в Самаре поместят QR-коды для жалоб жителей

Врио руководителя ГЖИ Самарской области Георгий Саркисов и депутат Самарской гордумы Дмитрий Асеев на личной встрече договорились о том, что на мусорных контейнерах в городе разместят QR-коды. Об этом сообщает Самарская газета.

Теперь недовольные действиями регоператора по сбору и утилицации твердых коммунальных отходов жильцы могут с помощью сканеров своих телефонов моментально отправить жалобу. Единая информсистема будет отслеживать сроки вывоза ТКО и в случае их нарушения передавать плоды возмущения горожан в административные инстанции для реагирования.

Эту же систему будут использовать для того, чтобы по результатам, например, уборки после обильных снегопадов управляющие компании отчитывались с приложением фотографий о своей ударной работы, пишет АиФ-Самара.

«У ГЖИ есть полномочия штрафовать ресурсоснабжающие организации. Штраф 50 000 (в прошлом году было всего 10 тыс.) по услугам ненадлежащего качества», — напоминает Дмитрий Асеев.