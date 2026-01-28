Я нашел ошибку
29 января в Самарской области ожидается усиление южного ветра
В 2025 году трафик VoWiFi в сети Билайна увеличился на 49%.
В РФ оценили риски повышения базовой комиссии за гостиничные услуги
На мусорные контейнеры в Самаре поместят QR-коды для жалоб жителей
Набиуллина: цифровой рубль упростит платежи и использование госуслуг
Жители Самары могут принять участие в VII этапе Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы»
В Самарском политехе разработали платформу для генерации синтетических МРТ-снимков
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
На мусорные контейнеры в Самаре поместят QR-коды для жалоб жителей

Врио руководителя ГЖИ Самарской области Георгий Саркисов и депутат Самарской гордумы Дмитрий Асеев на личной встрече договорились о том, что на мусорных контейнерах в городе разместят QR-коды. Об этом сообщает Самарская газета.

Теперь недовольные действиями регоператора по сбору и утилицации твердых коммунальных отходов жильцы могут с помощью сканеров своих телефонов моментально отправить жалобу. Единая информсистема будет отслеживать сроки вывоза ТКО и в случае их нарушения передавать плоды возмущения горожан в административные инстанции для реагирования.

Эту же систему будут использовать для того, чтобы по результатам, например, уборки после обильных снегопадов управляющие компании отчитывались с приложением фотографий о своей ударной работы, пишет АиФ-Самара.

«У ГЖИ есть полномочия штрафовать ресурсоснабжающие организации. Штраф 50 000 (в прошлом году было всего 10 тыс.) по услугам ненадлежащего качества», — напоминает Дмитрий Асеев.

 

В Самаре открыли участок улицы Мичурина
28 января 2026  13:30
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
