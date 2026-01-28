Набиуллина: цифровой рубль упростит платежи и использование госуслуг

Интеграция цифрового рубля откроет новые возможности для упрощения платежей и взаимодействия с государственными сервисами. Об этом на пленарном заседании 9-го Всероссийского форума МФЦ заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Прямая трансляция велась на телеканале "Россия 24".

Массовое внедрение цифрового рубля планируется с 1 сентября 2026 года: тогда крупнейшие банки и торговые площадки смогут использовать цифровой рубль в своих операциях, пишет Смотрим.

"Видим перспективы и в цифровом рубле. Считаем, что интеграция цифрового рубля с государственными информационными системами позволит многие сервисы, где нужны смарт-контракты, то есть автоматическая оплата после появления некоторого юридически значимого события, сделать очень удобными для людей", – сказала глава ЦБ.