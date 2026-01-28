Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся сотрудников АО «Салют»

Я нашел ошибку
29 января в Самарской области ожидается усиление южного ветра
В 2025 году трафик VoWiFi в сети Билайна увеличился на 49%.
В новогодние выходные на треть больше клиентов Билайна звонили с помощью VoWiFi
В РФ оценили риски повышения базовой комиссии за гостиничные услуги
На мусорные контейнеры в Самаре поместят QR-коды для жалоб жителей
Набиуллина: цифровой рубль упростит платежи и использование госуслуг
Жители Самары могут принять участие в VII этапе Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы»
В Самарском политехе разработали платформу для генерации синтетических МРТ-снимков
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
В среду, 28 января, состоялась рабочая поездка губернатора Вячеслава Федорищева на завод «Салют». Глава региона ознакомился с обновлением, которое прошло на производстве, организацией труда, осмотрел музей «История завода», встретился с руководством и коллективом.
АО «Салют» – одно из старейших предприятий региона, ведет свою историю с 1941 года (тогда – Куйбышевский механический завод Наркомата авиационной промышленности №207).
В годы Великой Отечественной войны там выпускали бронекорпуса самолета Ил-2 и детали бронезащиты других типов самолетов. За самоотверженный труд 21 июня 1945 года Куйбышевский механический завод был награжден орденом Красной Звезды.
В послевоенные годы завод освоил выпуск гражданской продукции - различных видов техники для сельского хозяйства, комплектующие для автомобилестроения, участвовал в программе производства конструктивных компонентов для ракеты-носителя сверхтяжелого класса Н-1.
«Салют» является системообразующим предприятием региона и значимой частью общероссийского авиационно-космического кластера. Специализируется на механической обработке и сварке металлов, механосборочных работах, имеет все виды производств, характерные для крупного машиностроительного завода.

История и достижения предприятия отражены в музейной экспозиции, экскурсию по которой для главы региона провели генеральный директор АО «Салют» Сергей Гусаров и директор музея Петр Моисеенко. Музей планируют пополнять – в нем появится отдельный зал, посвященный участникам специальной военной операции.
На предприятии большое внимание уделяется улучшению экологической обстановки и условий труда для работников, кадровой и социальной политике, модернизации цехов. Вячеслав Федорищев осмотрел новый цех, открытый недавно, площадью более 12 тысяч кв. м, где происходит опрессовка теплозащитных покрытий, сборка, нанесение лакокрасочных покрытий и окончательная сдача изделий, упаковка.
С руководством предприятия губернатор обсудил ближайшие планы развития производства. Также состоялась торжественное вручение наград отличившимся сотрудникам АО «Салют».
«Сегодня мы собрались, чтобы отметить достижения людей, которые своим профессионализмом, ответственностью, упорством обеспечивают динамичную работу предприятия, обеспечивают обороноспособность нашей страны. Завод в этом году будет отмечать юбилейную дату. Вся его история - это славная история побед, преодолений, - обратился Вячеслав Федорищев к работникам завода. - Я хотел бы поблагодарить всех, кто работает на предприятии, руководство, сотрудников, сказать большое спасибо ветеранам, которые, несмотря на многие годы, отданные производству, продолжают свою работу, и вручить наши региональные награды».


Трое сотрудников были отмечены почетными грамотами Губернатора Самарской области, еще четверым вручена Благодарность Губернатора Самарской области.
«Еще раз большое спасибо за ваш труд. Предприятие очень значимое для всей страны. Это всегда будет определяться той продукцией, которая производится, - здесь она высокотехнологичная, очень востребованная в любые периоды. СВО, уверен, скоро закончится нашей победой, но продукция предприятия, его работа будет стабильна всегда. Благодарю за работу, крепкого здоровья и благополучия», - пожелал губернатор сотрудникам.

