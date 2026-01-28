Россиянин привязал сына веревкой и спустил его с балкона многоэтажки

Тревожный инцидент произошел в Воронеже. Мужчина выпивал в компании друзей. В какой-то момент стало скучно и приятели решили развлечься. Подробностями делится тг-канал «Московский Комсомолец».

Хозяин квартиры привязал своего несовершеннолетнего сына веревкой и спустил его на тросе с балкона, предположительно с седьмого этажа. Все происходящее он снимал на видео.

Пользователи социальных сетей, увидев запись, были шокированы таким «досугом». Жители потребовали немедленного вмешательства органов опеки и полиции для проверки условий жизни ребенка в этой семье.

ФОТО: СКРИН ВИДЕО ИЗ СОЦСЕТЕЙ