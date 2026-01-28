«Спичка для ракеты»: в музее «Самара Космическая» представлен новый экспонат от ОДК-Кузнецов

Открытие стенда с полноразмерным макетом пирозажигательного устройства, созданного ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), приурочено к 65-летию первого полета человека в космос. Устройство используется для воспламенения топлива в камерах сгорания двигателей РД-107А/РД-108А для ракет-носителей типа «Союз-2». Новый экспонат пополнил основную экспозицию, посвященную вкладу Самары в освоение космоса.

Пирозажигательное устройство – критически важный элемент двигательной установки. Именно оно создает в каждой из 32 камер сгорания управляемую искру, воспламеняющую топливо в момент запуска двигателей, обеспечивая старт ракеты-носителя. Почти 70 лет это надежное устройство обеспечивает первый этап полета. Макет в «Самаре Космической» позволяет посетителям детально рассмотреть конструкцию этого узла.

«ОДК-Кузнецов – это не только цеха, испытательные стенды, «железо», но и живая история двигателестроения, которая уже более 113 лет пишется коллективом рабочих и инженеров. Передавая технические экспонаты одному из самых значимых музейных пространств города, мы делаем идеи российских инженеров ближе и понятней», – сказал заместитель генерального директора – управляющий директор ОДК-Кузнецов Олег Выдумлев.

Директор музея «Самара Космическая» Елена Кузина провела экскурсию для работников значимых для ракетно-космической отрасли предприятий и организаций – ОДК-Кузнецов, НПО «Энергомаш», РКЦ «Прогресс», Авиакор, Самарского университета.

«Выражение «спичка для ракеты» я впервые услышала на Байконуре. И это удивительно точное выражение - принцип действия и внешний вид пирозажигательного устройства напоминает обычную спичку. По команде «Зажигание» происходит поджиг топлива в двигателе. Срабатывает пирозажигательное устройство, и «спичка» воспламеняет топливную смесь, отправляя в полет ракету-носитель», - рассказала Елена Кузина.