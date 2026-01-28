Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся сотрудников АО «Салют»
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся сотрудников АО «Салют»
Общественная палата города Самары представила ключевые направления работы на 2026 год
Общественная палата города Самары представила ключевые направления работы на 2026 год
Россиянин привязал сына веревкой и спустил его с балкона многоэтажки
Россиянин привязал сына веревкой и спустил его с балкона многоэтажки
Выявление и решение проблем с репродуктивным здоровьем_ медики приглашают жителей пройти специализированную диспансеризацию
Выявление и решение проблем с репродуктивным здоровьем_ медики приглашают жителей пройти специализированную диспансеризацию
штрафы за шум в ночное время могут доходить до 3 тыс. рублей
Штрафы за шум в ночное время могут доходить до 3 тыс. рублей
В Центральном районе Тольятти водитель проехал на красный свет и сбил женщину
В Центральном районе Тольятти водитель проехал на красный свет и сбил женщину
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» - двигатель перемен в Самаре
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» - двигатель перемен в Самаре
«РКС-Самара» готовят реновацию сетей с научным подходом
«РКС-Самара» готовят реновацию сетей с научным подходом
«Спичка для ракеты»: в музее «Самара Космическая» представлен новый экспонат от ОДК-Кузнецов

156
«Спичка для ракеты»: в музее «Самара Космическая» представлен новый экспонат от ОДК-Кузнецов

Открытие стенда с полноразмерным макетом пирозажигательного устройства, созданного ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), приурочено к 65-летию первого полета человека в космос. Устройство используется для воспламенения топлива в камерах сгорания двигателей РД-107А/РД-108А для ракет-носителей типа «Союз-2». Новый экспонат пополнил основную экспозицию, посвященную вкладу Самары в освоение космоса.

Пирозажигательное устройство – критически важный элемент двигательной установки. Именно оно создает в каждой из 32 камер сгорания управляемую искру, воспламеняющую топливо в момент запуска двигателей, обеспечивая старт ракеты-носителя. Почти 70 лет это надежное устройство обеспечивает первый этап полета. Макет в «Самаре Космической» позволяет посетителям детально рассмотреть конструкцию этого узла.

«ОДК-Кузнецов – это не только цеха, испытательные стенды, «железо», но и живая история двигателестроения, которая уже более 113 лет пишется коллективом рабочих и инженеров. Передавая технические экспонаты одному из самых значимых музейных пространств города, мы делаем идеи российских инженеров ближе и понятней», – сказал заместитель генерального директора – управляющий директор ОДК-Кузнецов Олег Выдумлев.

Директор музея «Самара Космическая» Елена Кузина провела экскурсию для работников значимых для ракетно-космической отрасли предприятий и организаций – ОДК-Кузнецов, НПО «Энергомаш», РКЦ «Прогресс», Авиакор, Самарского университета.

«Выражение «спичка для ракеты» я впервые услышала на Байконуре. И это удивительно точное выражение - принцип действия и внешний вид пирозажигательного устройства напоминает обычную спичку. По команде «Зажигание» происходит поджиг топлива в двигателе. Срабатывает пирозажигательное устройство, и «спичка» воспламеняет топливную смесь, отправляя в полет ракету-носитель», - рассказала Елена Кузина.

