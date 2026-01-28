С 28 января изменилось расписание автобусов из Рощинского в Южный город

Корректировки связаны со стартом капитального ремонта автодороги "Самара – Оренбург" – Лопатино. На трассе полностью перекрывается движение, поэтому муниципальный автобус № 1 "пгт. Рощинский – мкр. "Южный город -1,2" – пгт. Рощинский" временно не заезжает в село Лопатино.



Теперь список остановок в прямом направлении выглядит так:

1. "П. Рощинский";

2. "П. Николаевка";

3. "Спорткомплекс Южный";

4. "Поликлиника/Раздольная улица" мкр. Южный город-1;

5. "Николаевский переулок";

6. "Школа/Преображенская улица";

7. "Южный город-1";

8. "Ул. Дмитрия Донского";

9. "Поликлиника" мкр. Южный город-2;

10. "Ул. Губернаторская";

11. "Ул. Головкина";

12. "Южный город-2".



В обратном направлении:

1. "Южный город-2";

2. "Ул. Головкина";

3. "Ул. Губернаторская";

4. "Поликлиника" мкр. Южный город-2;

5. "Преображенская улица";

6. "Ул. Дмитрия Донского";

7. "П. Яицкое";

8. "П. Николаевка";

9. "П. Рощинский".



В районной администрации призвали учитывать эти корректировки при планировании поездок, пишет 450Медиа.