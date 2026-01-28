С 28 января изменилось расписание автобусов из Рощинского в Южный город

Корректировки связаны со стартом капитального ремонта автодороги "Самара – Оренбург" – Лопатино. На трассе полностью перекрывается движение, поэтому муниципальный автобус № 1 "пгт. Рощинский – мкр. "Южный город -1,2" – пгт. Рощинский" временно не заезжает в село Лопатино.
Теперь список остановок в прямом направлении выглядит так:
1. "П. Рощинский";
2. "П. Николаевка";
3. "Спорткомплекс Южный";
4. "Поликлиника/Раздольная улица" мкр. Южный город-1;
5. "Николаевский переулок";
6. "Школа/Преображенская улица";
7. "Южный город-1";
8. "Ул. Дмитрия Донского";
9. "Поликлиника" мкр. Южный город-2;
10. "Ул. Губернаторская";
11. "Ул. Головкина";
12. "Южный город-2".
В обратном направлении:
1. "Южный город-2";
2. "Ул. Головкина";
3. "Ул. Губернаторская";
4. "Поликлиника" мкр. Южный город-2;
5. "Преображенская улица";
6. "Ул. Дмитрия Донского";
7. "П. Яицкое";
8. "П. Николаевка";
9. "П. Рощинский".
В районной администрации призвали учитывать эти корректировки при планировании поездок, пишет 450Медиа.