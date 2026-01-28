С 28 января изменилось расписание автобусов из Рощинского в Южный город

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся сотрудников АО «Салют»
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся сотрудников АО «Салют»
Общественная палата города Самары представила ключевые направления работы на 2026 год
Общественная палата города Самары представила ключевые направления работы на 2026 год
Россиянин привязал сына веревкой и спустил его с балкона многоэтажки
Россиянин привязал сына веревкой и спустил его с балкона многоэтажки
Выявление и решение проблем с репродуктивным здоровьем_ медики приглашают жителей пройти специализированную диспансеризацию
Выявление и решение проблем с репродуктивным здоровьем_ медики приглашают жителей пройти специализированную диспансеризацию
штрафы за шум в ночное время могут доходить до 3 тыс. рублей
Штрафы за шум в ночное время могут доходить до 3 тыс. рублей
В Центральном районе Тольятти водитель проехал на красный свет и сбил женщину
В Центральном районе Тольятти водитель проехал на красный свет и сбил женщину
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» - двигатель перемен в Самаре
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» - двигатель перемен в Самаре
«РКС-Самара» готовят реновацию сетей с научным подходом
«РКС-Самара» готовят реновацию сетей с научным подходом
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.55
0.54
EUR 90.93
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С 28 января изменилось расписание автобусов из Рощинского в Южный город

158
С 28 января изменилось расписание автобусов из Рощинского в Южный город

Корректировки связаны со стартом капитального ремонта автодороги "Самара – Оренбург" – Лопатино. На трассе полностью перекрывается движение, поэтому муниципальный автобус № 1 "пгт. Рощинский – мкр. "Южный город -1,2" – пгт. Рощинский" временно не заезжает в село Лопатино.

Теперь список остановок в прямом направлении выглядит так:
1. "П. Рощинский";
2. "П. Николаевка";
3. "Спорткомплекс Южный";
4. "Поликлиника/Раздольная улица" мкр. Южный город-1;
5. "Николаевский переулок";
6. "Школа/Преображенская улица";
7. "Южный город-1";
8. "Ул. Дмитрия Донского";
9. "Поликлиника" мкр. Южный город-2;
10. "Ул. Губернаторская";
11. "Ул. Головкина";
12. "Южный город-2".

В обратном направлении:
1. "Южный город-2";
2. "Ул. Головкина";
3. "Ул. Губернаторская";
4. "Поликлиника" мкр. Южный город-2;
5. "Преображенская улица";
6. "Ул. Дмитрия Донского";
7. "П. Яицкое";
8. "П. Николаевка";
9. "П. Рощинский".

В районной администрации призвали учитывать эти корректировки при планировании поездок, пишет 450Медиа.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Строительство станции метро «Театральная» в Самаре вышло на 77% готовности
28 января 2026, 10:40
Строительство станции метро «Театральная» в Самаре составило на 77% готовности
На сегодняшний день завершены перегонные тоннели, продолжаются строительно-монтажные и отделочные работы, а также монтаж внутренних инженерных систем. Транспорт
174
В Самаре ищут подрядчика для ремонта трамваев «Львенок» и «Витязь-М»
27 января 2026, 11:44
В Самаре ищут подрядчика для ремонта трамваев «Львенок» и «Витязь-М»
Окрасить трамваи, доставить и установить стекла, капоты и другое оборудование нужно до 28 февраля нынешнего года. Транспорт
287
Социальным такси в Самаре воспользовались почти 100 тысяч раз в 2025 году
26 января 2026, 14:04
Социальным такси в Самаре воспользовались почти 100 тысяч раз в 2025 году
Мэр Иван Носков подчеркнул: спрос на услугу и число заявок только растут. Глава Самары уточнил: социальное такси появилось в 2025-м. Транспорт
447
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
386
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
520
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
536
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
3398
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
637
Весь список