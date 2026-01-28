Куйбышевская ЖД дарит самарцам шанс прикоснуться к культуре Поднебесной, не покидая Россию

Куйбышевский филиал АО «ФПК» дарит жителям Самары и Самарской области шанс прикоснуться к культуре Поднебесной, не покидая Россию!

Уже 20 февраля 2026 года в рамках межрегионального туристского проекта «Яркие выходные» стартует уникальный железнодорожный тур в Москву, который позволит путешественникам погрузиться в атмосферу восточного праздника прямо в центре столицы.

Путешествие продумано до мелочей: пассажиры не просто доберутся до пункта назначения, а получат готовый туристский продукт с элементами интерактивности, в котором «всё включено». В рамках тура путешественники смогут познакомиться с историей Китайского Нового года, его символами и традициями, прогуляться по украшенной Москве, в которой восточный праздник отмечается с особенным размахом, насладиться вкуснейшими блюдами китайской кухни и сделать на память яркие фотографии на фоне тематических декораций.

Железнодорожный тур занимает всего два выходных дня, путешественники отправляются в путь в пятницу и возвращаются обратно в воскресенье. Это делает поездку удобной для различных категорий путешественников, в том числе семей с детьми.

Информацию по организации и бронированию тематических туров можно получить в Сервисном центре Куйбышевского филиала АО «ФПК» по телефону 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный).