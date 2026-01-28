Авторам каналов в МАХ стал доступен отложенный постинг

Авторы каналов в национальном мессенджере получили возможность планировать размещение контента с помощью отложенного постинга, а подписчики — настраивать автоматическую отправку сообщений в заранее выбранное время.

Для подготовки отложенного поста в канале или сообщения в чате необходимо:

- ввести текст;

- нажать и удерживать кнопку отправки;

- выбрать «Запланировать пост» в канале или «Отправить позже» в чате;

- определить дату и время отправки.

Запланированное сообщение можно посмотреть или отредактировать.

МАХ запустил каналы в открытом тестировании в сентябре 2025 года. Создавать каналы могут авторы категории «А+» — с регистрацией в реестре РКН. В октябре создание каналов стало доступно компаниям и госучреждениям, зарегистрированным на Платформе для партнеров МАХ.

В МАХ создано более 150 тысяч каналов с суммарной аудиторией более 59 миллионов подписчиков. С декабря 2025 года среднее количество подписок на каналы в МАХ составляет порядка 1 млн. пользователей день.