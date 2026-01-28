Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся сотрудников АО «Салют»
Общественная палата города Самары представила ключевые направления работы на 2026 год
Россиянин привязал сына веревкой и спустил его с балкона многоэтажки
Выявление и решение проблем с репродуктивным здоровьем_ медики приглашают жителей пройти специализированную диспансеризацию
штрафы за шум в ночное время могут доходить до 3 тыс. рублей
В Центральном районе Тольятти водитель проехал на красный свет и сбил женщину
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» - двигатель перемен в Самаре
«РКС-Самара» готовят реновацию сетей с научным подходом
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Штрафы за шум в ночное время могут доходить до 3 тыс. рублей

Размер штрафов за нарушение режима тишины в ночное время различается в зависимости от региона России. Об этом 28 января сообщил заместитель председателя комитета Госдумы (ГД) по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Как сами правила, так и наказание за их нарушение, за нарушение режима тишины, устанавливают регионы. Так, в Москве за шум в неположенное время грозит штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей для физлиц, от 4 тыс. до 8 тыс. рублей для должностных лиц, от 40 тыс. до 80 тыс. рублей для юрлиц. В каждом регионе цифры свои», — сказал он в разговоре с ТАСС.

В Московской области суммы составляют от 1 тыс. до 3 тыс. рублей для граждан, от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для должностных лиц и от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для организаций. При повторном нарушении в течение года штрафы увеличиваются.

Колунов отметил, что регионы вправе самостоятельно устанавливать «тихие часы», исходя из местных особенностей, но общее правило для всех — запрет на шум ночью и необходимость соблюдать «тихий час» днем, обычно с 13 до 15 часов. Он также указал на необходимость обращаться в полицию для фиксации нарушений.

«Сотрудники обязаны приехать, зафиксировать факт нарушения и провести профилактическую беседу, а также составить протокол. В случаях повторного нарушения закона о тишине будет наложен штраф. Также можно обратиться в управляющую компанию, но, скорее всего, они тоже переадресуют жильцов к полиции или вызовут наряд самостоятельно», — отметил он.

В Москве шуметь запрещено с 23:00 до 7:00, а в Подмосковье — в будни с 21:00 до 8:00, в выходные и праздники с 22:00 до 10:00. Депутат подчеркнул, что нарушение тишины остается одной из самых распространенных проблем в многоквартирных домах, пишут "Известия". 

Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
