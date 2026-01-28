«РКС-Самара» готовят реновацию сетей с научным подходом

Замена и обновление сетей – постоянная работа ресурсоснабжающего предприятия. Каждый год «РКС-Самара» перекладывают в городе 10-15 км труб холодного водоснабжения и водоотведения. Как сделать такую работу более эффективной – именно эту тему подняли в статье первого в 2026 году выпуска федерального научного журнала «Водоснабжение и санитарная техника» сотрудники предприятия: главный инженер Игорь Давыдов и ведущий инженер ПТУ Виктория Шишкина. Специалисты-практики вносят неоценимый вклад в исследования и внедряют научные подходы в работу всего предприятия.

Работа велась в соавторстве с научными сотрудниками Самарского политеха (АСА СамГТУ): доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой «Водоснабжение и водоотведение» Александром Стрелковым и кандидатом технических наук, доцентом Павлом Горшкалевым.

Средний износ сетей водоснабжения в Самаре – 90,28%. Большая часть повреждений происходит на трубах, срок эксплуатации которых варьируется от 25 до 50 лет. Но «возраст» труб далеко не единственный фактор, влияющий на аварийность. При комплексном анализе учитываются: материал, температурные колебания, свойства почвы, химсостав воды, деформация почвы, особенности финансирования, гидравлическая нагрузка и др.

Изучение всех факторов позволяет выявить критически важные участки коммуникаций для первоочередной замены. Это помогает избежать крупных повреждений и уменьшает нагрузку на работу предприятия.

«РКС-Самара» ведут плановую замену коммуникаций благодаря производственной и инвестиционной программе, а также концессионному соглашению, заключенному между предприятием, городской администрацией и правительством Самарской области. С 2013 года общий объем инвестиций «РКС-Самара» в систему водоснабжения и водоотведения Самары составил около 13 миллиардов рублей.