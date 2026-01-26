Я нашел ошибку
Турниры по игре в шахматы играют важную роль в воспитательном процессе: они развивают у осуждённых такие качества, как терпение, ответственность за свои решения и умение достойно принимать как победу, так и поражение.
В ИК-10 УФСИН СО прошёл шахматный турнир среди осуждённых
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.
Спортивная борьба получила статус базового вида спорта в регионе: что это меняет?
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.
7 молодых специалистов из других регионов работают в поликлинике №2 Тольятти по региональной программе
С 20 по 25 января в Великобритании проходил открытый танцевальный фестиваль The United Kingdom Open Dance Festival 2026.
Самарская танцевальная пара - победитель международного фестиваля
14 февраля в Самарской области в 37-й раз состоится межрегиональный турнир по футболу на снегу «Зимний мяч - Богатое».
Любителей футбола приглашают на «Зимний мяч - Богатое»
Координатором регионального движения «За медицину здорового долголетия» станет Регина Воробьева.
В регионе формируется движение «За медицину активного долголетия»
По информации Приволжского УГМС ночью 27 января местами в губернии сохранится мороз -30, -32 С.
Ночью 27 января в Самарской области ожидается сильный мороз
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В «ЗИМ Галерее» расскажут об абстракционисте Джексоне Поллоке
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
«РКС-Самара» продолжают комплекс мероприятий по восстановлению штатного водоснабжения в Куйбышевском районе

266
«РКС-Самара» продолжают комплекс мероприятий по восстановлению штатного водоснабжения в Куйбышевском районе

«РКС-Самара» продолжают комплекс мероприятий по восстановлению штатного водоснабжения в Куйбышевском районе.   Основные работы проводятся на двух адресах: ул. 40 лет Пионерии/Калининградской и Пугачевском тракте.

Калининградская, 50 - 52: аварийные бригады продолжают отогрев перемерзших участков наружной трубы. На верхних этажах наблюдаются перебои с водоснабжением в часы максимального разбора. Горячее водоснабжение в домах на Калининградской осуществляется в штатном режиме.

Пугачевский тракт, 19: устраняют утечку на водопроводной линии диаметром 200 мм. ХВС временно отключено в 10 домах, ориентировочный срок подачи воды в прилегающих домах – сегодня до конца суток.

Организован подвоз тёплой воды в бойлерах для бытовых нужд. Холодную питьевую привезти невозможно из-за очень низких температур, вода замерзает в машине.

Накануне в месте работ с жителями встретились главный инженер предприятия Игорь Давыдов и глава Куйбышевского района Алексей Пугачев. Рассказали о принимаемых мерах и предстоящих работах. Параллельно с отогревом проводятся земляные работы для монтажа дополнительной перемычки между участками сети. Дополнительно к работе приступает подрядная организация: специалисты уложат в грунт 700 метров водопроводной трубы диаметром 300 мм взамен наружной, на которой сейчас перемерзают участки. Перекладка будет бестраншейная, через заводные котлованы, методом горизонтально-направленного бурения. Ориентировочный срок перекладки участка – неделя.

С момента перехода сетей водоснабжения в зону ответственности РКС в 2022 году, в Куйбышевском районе переложено и модернизировано 4,5 км критически важных участков сетей водоснабжения диаметром от 100 до 600 мм, работы продолжаются в плановом порядке. Кроме того, были модернизированы 6 станций подкачки с целью повышения надёжности подачи воды.

В данный момент «РКС-Самара» задействовали все возможные силы, чтобы решить проблему с водоснабжением на участке. Технически невозможно провести монтаж новых труб быстрее обозначенных сроков. После разрешения критической ситуации плановые работы по модернизации сетей ХВС в районе продолжатся: предстоит переложить оставшиеся наружные трубы в грунт, обновить запорную арматуру, чтобы повысить надёжность водоснабжения и избежать повторения ситуации в будущем.

 

Аварийные подразделения «РКС-Самара» проводят отогрев трубы и земляные работы для монтажа дополнительной перемычки между участками сети.
25 января 2026, 18:07
В Куйбышевском районе Самары перебои с водоснабжением из-за перемерзания наружной линии ХВС
Аварийные подразделения «РКС-Самара» проводят отогрев трубы и земляные работы для монтажа дополнительной перемычки между участками сети. ЖКХ
484
27 января планируются работы на НСП №34.
23 января 2026, 15:37
«РКС-Самара»: о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения на неделю
27 января планируются работы на НСП №34. ЖКХ
618
По прогнозам синоптиков, в ближайшие ночи температура опустится ниже -20 градусов. Для системы водоснабжения, особенно в частном секторе, это не лучшее время.
22 января 2026, 15:29
«РКС-Самара»: как защитить водопровод от перемерзания
По прогнозам синоптиков, в ближайшие ночи температура опустится ниже -20 градусов. Для системы водоснабжения, особенно в частном секторе, это не лучшее время. ЖКХ
593

Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
2863
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
517
В мороз по улице Самары разгуливал слон
24 января 2026  10:48
В мороз по улице Самары разгуливал слон
665
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
568
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
613
Весь список