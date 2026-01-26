«РКС-Самара» продолжают комплекс мероприятий по восстановлению штатного водоснабжения в Куйбышевском районе. Основные работы проводятся на двух адресах: ул. 40 лет Пионерии/Калининградской и Пугачевском тракте.

Калининградская, 50 - 52 : аварийные бригады продолжают отогрев перемерзших участков наружной трубы. На верхних этажах наблюдаются перебои с водоснабжением в часы максимального разбора. Горячее водоснабжение в домах на Калининградской осуществляется в штатном режиме.

Пугачевский тракт, 19 : устраняют утечку на водопроводной линии диаметром 200 мм. ХВС временно отключено в 10 домах, ориентировочный срок подачи воды в прилегающих домах – сегодня до конца суток.

Организован подвоз тёплой воды в бойлерах для бытовых нужд. Холодную питьевую привезти невозможно из-за очень низких температур, вода замерзает в машине.

Накануне в месте работ с жителями встретились главный инженер предприятия Игорь Давыдов и глава Куйбышевского района Алексей Пугачев. Рассказали о принимаемых мерах и предстоящих работах. Параллельно с отогревом проводятся земляные работы для монтажа дополнительной перемычки между участками сети. Дополнительно к работе приступает подрядная организация: специалисты уложат в грунт 700 метров водопроводной трубы диаметром 300 мм взамен наружной, на которой сейчас перемерзают участки. Перекладка будет бестраншейная, через заводные котлованы, методом горизонтально-направленного бурения. Ориентировочный срок перекладки участка – неделя.

С момента перехода сетей водоснабжения в зону ответственности РКС в 2022 году, в Куйбышевском районе переложено и модернизировано 4,5 км критически важных участков сетей водоснабжения диаметром от 100 до 600 мм, работы продолжаются в плановом порядке. Кроме того, были модернизированы 6 станций подкачки с целью повышения надёжности подачи воды.

В данный момент «РКС-Самара» задействовали все возможные силы, чтобы решить проблему с водоснабжением на участке. Технически невозможно провести монтаж новых труб быстрее обозначенных сроков. После разрешения критической ситуации плановые работы по модернизации сетей ХВС в районе продолжатся: предстоит переложить оставшиеся наружные трубы в грунт, обновить запорную арматуру, чтобы повысить надёжность водоснабжения и избежать повторения ситуации в будущем.