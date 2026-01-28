В Центральном районе Тольятти водитель проехал на красный свет и сбил женщину

27 января 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек.

В Центральном районе Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием пешехода. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: в 14:45, 63-летний водитель автомобиля Lada Granta, при осуществлении поворота на улице Мира, проехал на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на пешехода – 65-летнюю женщину. Пострадавшей женщине рекомендовано амбулаторное лечение.