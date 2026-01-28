В России допустили запрет на въезд семей трудовых мигрантов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся сотрудников АО «Салют»
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся сотрудников АО «Салют»
Общественная палата города Самары представила ключевые направления работы на 2026 год
Общественная палата города Самары представила ключевые направления работы на 2026 год
Россиянин привязал сына веревкой и спустил его с балкона многоэтажки
Россиянин привязал сына веревкой и спустил его с балкона многоэтажки
Выявление и решение проблем с репродуктивным здоровьем_ медики приглашают жителей пройти специализированную диспансеризацию
Выявление и решение проблем с репродуктивным здоровьем_ медики приглашают жителей пройти специализированную диспансеризацию
штрафы за шум в ночное время могут доходить до 3 тыс. рублей
Штрафы за шум в ночное время могут доходить до 3 тыс. рублей
В Центральном районе Тольятти водитель проехал на красный свет и сбил женщину
В Центральном районе Тольятти водитель проехал на красный свет и сбил женщину
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» - двигатель перемен в Самаре
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» - двигатель перемен в Самаре
«РКС-Самара» готовят реновацию сетей с научным подходом
«РКС-Самара» готовят реновацию сетей с научным подходом
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.55
0.54
EUR 90.93
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные

В России допустили запрет на въезд семей трудовых мигрантов

162
В России допустили запрет на въезд семей трудовых мигрантов

Семьям трудовых мигрантов в перспективе могут отказать во въезде в Россию. Соответствующие предложения готовятся к рассмотрению в профильном комитете Госдумы, сообщил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.

По его словам, в настоящее время в Госдуме обсуждается целый пакет инициатив, касающихся ужесточения миграционной политики. В частности, предлагается закрепить принцип временного пребывания трудовых мигрантов в России без последующего проживания их семей.

Водолацкий отметил, что мигрант должен приезжать в страну на строго определенный срок, работать в рамках заключенного трудового договора с конкретным работодателем, а затем возвращаться на родину. Пребывание членов его семьи в России, по мнению депутата, быть не должно.

В случае принятия таких законодательных изменений семьи трудовых мигрантов также лишатся права на получение полисов обязательного медицинского страхования. Как пояснил парламентарий, работа в России будет осуществляться исключительно по приглашению и на ограниченный период.

При этом Водолацкий уточнил, что соответствующие поправки пока не внесены на рассмотрение палаты. Инициативы поступают от общественных организаций и депутатов и находятся на стадии обсуждения в профильном комитете Госдумы.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
386
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
520
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
536
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
3398
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
637
Весь список