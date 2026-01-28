В России допустили запрет на въезд семей трудовых мигрантов

Семьям трудовых мигрантов в перспективе могут отказать во въезде в Россию. Соответствующие предложения готовятся к рассмотрению в профильном комитете Госдумы, сообщил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.

По его словам, в настоящее время в Госдуме обсуждается целый пакет инициатив, касающихся ужесточения миграционной политики. В частности, предлагается закрепить принцип временного пребывания трудовых мигрантов в России без последующего проживания их семей.

Водолацкий отметил, что мигрант должен приезжать в страну на строго определенный срок, работать в рамках заключенного трудового договора с конкретным работодателем, а затем возвращаться на родину. Пребывание членов его семьи в России, по мнению депутата, быть не должно.

В случае принятия таких законодательных изменений семьи трудовых мигрантов также лишатся права на получение полисов обязательного медицинского страхования. Как пояснил парламентарий, работа в России будет осуществляться исключительно по приглашению и на ограниченный период.

При этом Водолацкий уточнил, что соответствующие поправки пока не внесены на рассмотрение палаты. Инициативы поступают от общественных организаций и депутатов и находятся на стадии обсуждения в профильном комитете Госдумы.