Самара присоединилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб»

Она прошла в школах, учреждениях среднего профессионального образования, вузах, учреждениях культуры. Одна из площадок работала в Самарском Дворце ветеранов, где состоялось торжественное собрание «Ленинградский День Победы», посвященное памятной дате.

В рамках акции «Блокадный хлеб» во Дворце ветеранов волонтеры отряда «Волжское серебро» показали участникам символические карточки и кусочки хлеба весом в 125 граммов – именно такой дневной паек получали ленинградцы в самый тяжелый период блокады. Также во Дворце ветеранов открыли выставку «Я вам принес привет от тех ребят…» с фотографиями, письмами и документами о жизни блокадных детей в куйбышевских интернатах и приемных семьях из архивов Самары и Санкт-Петербурга.