На площадках «Сердце воина» в кадровых центрах предоставляется комплексная помощь участникам СВО

В Самарской области площадки «Сердце воина» продолжают оказывать комплексную поддержку участникам СВО и их семьям - работа ведётся на базе территориальных кадровых центров «Работа России». Такие центры созданы по инициативе самих участников спецоперации при поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Так, в территориальном кадровом центре Красноярского района в рамках работы клуба «Работа для СВОих» состоялась встреча с ветеранами и женами участников спецоперации - обсудили оказываемые меры поддержки, а также актуальные потребности.

По словам директора Кадрового центра «Работа России» Самарской области Александра Митюхина, площадки комплексного сопровождения «Сердце воина» заработали во всем регионе с прошлого года.

«Площадки нацелены на социальную адаптацию, юридическую поддержку, но главное – это то, что позволяет полностью вернуться в мирную жизнь: обучение, переобучение, трудоустройство, а также возможность открытия собственного дела, - отметил Александр Митюхин. - Для того, чтобы определиться с выбором профессии, участники спецоперации и их близкие проходят комплексную диагностику для выявления своих сильных сторон. Повысить свою квалификацию и обучиться новой профессии позволяет нацпроект «Кадры» – это эффективно, бесплатно и доступно».

Работа строится на индивидуальном подходе. Ирина Калмыкова, мама пятерых детей и супруга участника СВО, впервые обратилась в кадровый центр на прошлой неделе в связи с сокращением на прежнем месте работы. Для Ирины коллегиально определили меры поддержки как юридического, так и материального характера, а также предложили несколько вариантов переобучения – в том числе, с возможностью удаленной работы.

Разобрали жизненную ситуацию ветерана спецоперации Владимира Петухова. Ветеран боевых действий на Кавказе отправился на СВО в прошлом году и вскоре вернулся домой с тяжелым ранением. После реабилитации пробовал устроиться водителем, но из-за протеза найти новую работу оказалось затруднительным. В территориальном кадровом центре Владимиру помогли пройти обучение на оператора БПЛА. В процессе встречи выяснилось, что ветеран хочет продолжить обучение в углубленном формате для управления тяжелыми сельскохозяйственными и промышленными дронами - при поддержке директора Кадрового центра Александра Митюхина и главы Красноярского района Юрия Горяинова достигнута договоренность о таком обучении.

«Для каждого обратившегося мы создаем индивидуальный план, выстраиваем карьерную траекторию и подбираем меры поддержки, исходя из жизненной ситуации. Наша помощь – адресная и искренняя», - отметила руководитель кадрового центра Красноярского района Татьяна Курносенкова.

Поддержка оказывается во всех муниципалитетах области. В территориальном кадровом центре «Работа России» Елховского района к проблемам и потребностям участников СВО и их близких относятся не менее внимательно. По словам руководителя кадрового центра Елены Явкиной, «Сердце воина» – уникальная площадка, которая реализует комплексные меры поддержки, включая психологическую.

В настоящее время в Елховском районе оказывается активная помощь женам защитников Отечества - одной женщине уже помогли пройти обучение, в настоящее время проводится подбор оптимального места работы. Анастасии Лидер оказывается психологическая поддержка от «Сердца воина» - ее муж находится в зоне проведения спецоперации уже три года, а год назад контракт с Минобороны РФ подписал ее 18-летний сын, который сейчас находится в статусе без вести пропавшего. Помощь также оказывается и социальным координатором госфонда «Защитники Отечества» Аленой Рыженковой. Такое объединение усилий - единственно верный вариант при решении сложной жизненной ситуации. В дальнейшем Анастасия Лидер пройдет бесплатное обучение по нацпроекту «Кадры» и освоит востребованную профессию.

В Кошкинском районе Самарской области ветераны СВО и их близкие – также в периметре особого внимания специалистов территориального кадрового центра «Работа России». Как пояснила ведущий специалист кадрового центра Антонина Маряскина, на площадке «Сердце воина» оказывается индивидуальная психологическая поддержка, проводится работа по адаптации профориентации, обучению, переобучению и реабилитации. Главная задача - помочь адаптироваться в мирной жизни, найти дело по душе и придать уверенности в завтрашнем дне. Работа выстроена в проактивном режиме. Ветеран СВО Михаил Карташов обратился в территориальный кадровый центр два месяца назад - отмечает, что не привык сидеть без дела. Впереди у Михаила - операция на руке и последующая реабилитация, но он уже сейчас при поддержке кадровых специалистов строит планы на мирную жизнь. В случае, если рука восстановится полностью, Михаилу помогут найти работу водителем, при другом варианте - на основе полученных данных при профтестировании, Михаилу помогут освоить новую профессию, а при необходимости – организуют удаленное рабочее место.

Узнать обо всех услугах кадровых центров и мерах поддержки можно на портале «Работа России», по единому телефону контакт-центра: 8 (800) 302-15-44, а также очно в территориальном кадровом центре вашего города или района.

