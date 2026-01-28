Я нашел ошибку
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся сотрудников АО «Салют»
Общественная палата города Самары представила ключевые направления работы на 2026 год
Россиянин привязал сына веревкой и спустил его с балкона многоэтажки
Выявление и решение проблем с репродуктивным здоровьем_ медики приглашают жителей пройти специализированную диспансеризацию
Штрафы за шум в ночное время могут доходить до 3 тыс. рублей
В Центральном районе Тольятти водитель проехал на красный свет и сбил женщину
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» - двигатель перемен в Самаре
«РКС-Самара» готовят реновацию сетей с научным подходом
100 тысяч на "операцию для внучки" отдал мошенникам 88-летний житель Борского района

159
100 тысяч на "операцию для внучки" отдал мошенникам 88-летний житель Борского района

В Самарской области пострадал от мошенников 88-летний житель Борского района: он сообщил полицейским, что передал неизвестным 100 тысяч рублей.

Как установили полицейские, пенсионеру позвонила незнакомая женщина и сообщила, что его сын и внучка попали в ДТП, а для операции девочке срочно нужны 400 тысяч рублей.

Пожилой мужчина ответил, что такой суммы у него нет, но он готов отдать все свои сбережения в размере 100 тысяч рублей. Женщина после недолгих препирательств согласилась принять «взнос на операцию».

Действуя по ее указаниям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, мужчина завернул деньги в газету, положил их в старые вещи и наволочку, а затем передал пакет водителю такси. Оперуполномоченные установили и опросили водителя одной из таксомоторных организаций: он получил заказ через приложение, довёз пакет в областной центр и отдал его неизвестному на одной из улиц.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Следователи и оперативники проводят мероприятия по установлению всех причастных к хищению денег. Расследование продолжается.

