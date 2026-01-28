В Самарской области приступили к первому этапу создания кольцевого движения

С 1 мая стартует первый этап проекта кольцевого движения на территории Самарской области. В рамках этого этапа начнут курсировать две пары пригородных поездов по новому маршруту Сызрань – Жигулевское море. Этот проект утвержден министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и включен в государственный заказ, сообщил 27 января на пресс-конференции начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев, пишет 450media.ru.



Реализация проекта позволит соединить важные населенные пункты региона и повысить доступность транспортных услуг для местных жителей. Если первый этап окажется успешным, кольцевое движение могут расширить. Этот проект направлен на оптимизацию региональной транспортной сети и улучшение качества жизни, обеспечивая удобное передвижение.