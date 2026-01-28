Я нашел ошибку
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся сотрудников АО «Салют»
Общественная палата города Самары представила ключевые направления работы на 2026 год
Россиянин привязал сына веревкой и спустил его с балкона многоэтажки
Выявление и решение проблем с репродуктивным здоровьем_ медики приглашают жителей пройти специализированную диспансеризацию
штрафы за шум в ночное время могут доходить до 3 тыс. рублей
В Центральном районе Тольятти водитель проехал на красный свет и сбил женщину
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» - двигатель перемен в Самаре
«РКС-Самара» готовят реновацию сетей с научным подходом
Более 44 тысяч жителей самарского региона запретили сделки без личного участия

Более 44 тысяч жителей самарского региона запретили сделки без личного участия

За 2025 год в самарский Росреестр поступило более 44 000 заявлений о запрете сделок без личного участия. Из них почти 14 тысяч заявлений было подано посредством электронных ресурсов Росреестра, а более 30,5 тысяч — в бумажном виде.

Подобная блокировка особенно полезна, если собственник жилья не проживает по месту прописки, на длительное время уезжает из своего региона или переживает за безопасность собственности по другим причинам. 

Заявление о запрете сделок без личного участия защитит собственника от злоумышленников, если те попытаются продать квартиру по поддельной или полученной обманом доверенности. Если в ЕГРН внесен подобный запрет, никакой документ от имени владельца не поможет реализовать мошенническую схему, и сделку не зарегистрируют. 

Напомним, что для внесения в ЕГРН записи о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права или обременения объекта недвижимости без личного участия собственника или его представителя необходимо подать соответствующее заявление. Это можно сделать через официальный сайт Росреестра; личный кабинет Госуслуг; при обращении в МФЦ. Такие меры защищают права собственников недвижимости и предотвращают незаконные сделки с ней. Собственники, подавшие заявление, могут быть уверены в дополнительной защите имущественных прав.

Ознакомиться с пошаговой инструкцией получения данной услуги Росреестра в электронном виде можно здесь: https://vk.com/albums-210717495?z=photo-210717495_457240247%2Fphotos-210717495

