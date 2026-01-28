Я нашел ошибку
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся сотрудников АО «Салют»
Общественная палата города Самары представила ключевые направления работы на 2026 год
Россиянин привязал сына веревкой и спустил его с балкона многоэтажки
Выявление и решение проблем с репродуктивным здоровьем_ медики приглашают жителей пройти специализированную диспансеризацию
штрафы за шум в ночное время могут доходить до 3 тыс. рублей
В Центральном районе Тольятти водитель проехал на красный свет и сбил женщину
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» - двигатель перемен в Самаре
«РКС-Самара» готовят реновацию сетей с научным подходом
Федеральный фонд развития промышленности профинансировал 60 промышленных проектов в Самарской области

177
Федеральный фонд развития промышленности профинансировал 60 промышленных проектов в Самарской области

Федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) за все время своей деятельности профинансировал в Самарской области 60 промышленных проектов. Объем займов составил 29,8 млрд рублей, а общий бюджет проектов – 48,6 млрд рублей. По сумме займов регион занимает 7-е место в России, а по числу профинансированных проектов – 8-е место.

Всего ФРП поддержал более 2 тысяч промышленных проектов из 79 регионов России, способствуя развитию высокотехнологичного производства и импортозамещения. Самарская область входит в число лидеров наряду со Свердловской областью, Пермским краем, Москвой, Нижегородской областью и Башкортостаном.

В 2025 году федеральный Фонд поддержал запуск 13-ти новых производств в регионе. К примеру, «Металлургическая алюминиевая компания» открыла в Самаре комплекс по выпуску технологического оборудования для нефтегазовой отрасли – скважинных центраторов, поплавковых систем и фланцев (инвестиции 328 млн рублей, из них 123,5 млн – льготный заем ФРП по программе «Проекты развития»).

Компания «Таврия» автоматизировала участок кроя обивочных материалов в Сызрани и начала производство обивок для автомобилей Lada Iskra (общий выпуск вырастет до 300 тысяч штук в год; инвестиции 22 млн рублей, из них 10 млн – от ФРП).

Предприятие  «Пенный берег» в Тольятти запустило выпуск комплектов подушек для Lada Vesta и Lada Aura (до 150 тысяч комплектов в год; инвестиции 424 млн рублей, из них 283 млн – от ФРП).

По 27 проектам в Самарской области уже запущены новые или модернизированные производства в ключевых отраслях – авиастроении, машиностроении и химической промышленности.

«Финансовая поддержка ФРП остается важным инструментом для укрепления промышленного потенциала России, особенно в условиях реализации национальных проектов и программ импортозамещения. Льготные займы позволяют компаниям масштабировать производство, внедрять инновации и повышать конкурентоспособность», — прокомментировал врио министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Фото - ФРП

 

В центре внимания
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
385
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
518
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
535
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
3397
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
636
