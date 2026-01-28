Жителя Самарской области арестовали на 10 суток за ругань в суде

Доставленный в суд житель Кинель-Черкасского района Самарской области в ходе судебного заседания выражал свое недовольство судебной системой в форме нецензурной брани. Судья сделал гражданину замечания о недопустимости такого поведения, однако мужчина его проигнорировал.

За неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила судебным приставом по ОУПДС в отношении гражданина был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». Рассмотрев его, суд назначил правонарушителю наказание в виде 10 суток административного ареста.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области напоминает, что судебный пристав по ОУПДС является должностным лицом, в обязанности которого входит предупреждение и пресечение противоправных действий. В случае выявления фактов совершения правонарушений сотрудник органов принудительного исполнения в праве применить к нарушителю физическую силу и спецсредства.