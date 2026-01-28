В Волжском районе пьяный без прав ехал на машине матери

В начале текущего года в утренние часы сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по Волжскому району, находясь на маршруте патрулирования вблизи Красноглинского шоссе, остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ 21053. На просьбу полицейских предъявить документы житель областного центра сообщил, что лишён права управлять транспортными средствами.

При общении с мужчиной инспекторы обратили внимание на его поведение и предположили, что он находится в состоянии опьянения. Госавтоинспекторы отстранили водителя от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался, признав, что перед поездкой выпил 300 грамм крепкого алкогольного напитка.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль, принадлежащий его матери, поместили на специализированную стоянку.

При проверке по автоматизированным системам учета сотрудники полиции выяснили, что ранее по решению суда 25-летний задержанный признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управлять транспортными средствами на 1,5 года.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), мужчина пояснил: после употребления спиртных напитков решил покататься на машине матери, зная, что это опасно и запрещено законом.

В настоящее время полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.