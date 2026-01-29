Концертная программа Камерного хора «AnimaCantus» Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова пройдет 30 января.

На площадке Самарского института культуры состоится концерт «Самарские хоровые автографы», посвященный 175-летию Самарской губернии и 440-летию Самары.

Студенты дирижерско-хорового отделения училища - начинающие хормейстеры с большим интересом изучали, осваивали хоровые произведения В.Невского, Г.Тарасовой, Л.Вохмянина, А.Виноградовой, Е.Юнек, И.Дягилевой, Е.Лиманской, аранжировки и обработки для хора Г.Беляева, Г.Яворского, А.Цыганова, П.Плаксина, С.Мартынова, А.Синяковой.

Итогом увлеченной и кропотливой работы стала концертная программа «Самарские хоровые автографы».

Руководитель хора – профессор Марина Платонова, хормейстер - Марина Королева, концертмейстер - Юлия Падерина; ведет программу Алла Синякова.

В программе представлены сочинения композиторов и музыкантов, живших и творивших на самарской земле, заложивших основы и традиции хорового письма в Самарской области, а также их преемников – нового поколения музыкантов, в чьих произведениях нашли отражение тенденции современные хоровой стилистики.

В концерте представлена своеобразная антология хоровой музыки региона, охвачены все популярные жанры: от хоровой миниатюры и обработки народной песни до хорового цикла. Песенная форма, как одна из наиболее доступных для слушателя и гармонично развивающаяся в творчестве самарских композиторов, с особым чувством отзывается в сердцах как исполнителей, так и слушателей. Некоторые произведения будут исполнены на концерте впервые.

Концерт носит не только просветительский и культурно-образовательный характер, но имеет своей целью сохранение самобытной самарской композиторской школы в области хорового искусства, популяризацию хорового творчества самарских композиторов, музыкантов, а также передачу творческого опыта от старших поколений сегодняшним молодым музыкантам.

Фото: минкульт СО