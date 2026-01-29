В Кошкинском районе мужчина условно осужден и оштрафован за незаконную рубку деревьев

В Кошкинском районе мужчину осудили на 2 года условно с выплатой ущерба за незаконную рубку деревьев.



Такое решение вынес Кошкинский районный суд по иску минприроды Самарской области.



В феврале 2025 года лесная охрана задержала мужчину, который незаконно срубил 26 ольх в Кошкинском лесничестве для строительства бани. Было возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ. В январе 2026 года суд признал гражданина виновным, назначил условное наказание и обязал выплатить ущерб более 350 тысяч рублей.



Один из самых крупных ущербов за последние годы – 5,7 млн рублей. Осужденный выплачивает его за незаконно срубленные дубы в 2023 году в Кинельском лесничестве.



Незаконная рубка наказывается штрафом, если ущерб составляет до 5 тыс. руб. Ущерб, превышающий эту сумму, влечёт уголовную ответственность по статье 260 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы, сообщает пресс-служба минприроды СО.

Фото: пресс-служба минприроды СО

