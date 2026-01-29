В ИК-15 УФСИН СО прошла итоговая аттестация осуждённых

В исправительной колонии №15 УФСИН России по Самарской области завершилась итоговая аттестация осуждённых, прошедших обучение по востребованным рабочим специальностям – «Оператор котельной» и «Сварочное дело».

В ходе аттестации осужденные продемонстрировали как теоретические знания, так и практические навыки, полученные в процессе обучения. Экзаменационная комиссия, в состав которой вошли представители образовательного учреждения и производственного подразделения колонии, оценила уровень подготовки как соответствующий профессиональным стандартам.

Получение новой квалификации повышает шансы осуждённых на успешную социальную и трудовую адаптацию после освобождения. Многие из них уже планируют продолжить работу по новой специальности, используя приобретённые знания на благо себя и общества, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО