Производители сувенирной продукции из Самары смогут показать свои товары компаниям из Казахстана

Минэкономразвития Самарской области и региональный центр «Мой бизнес» приглашают предпринимателей региона принять участие в закупочной сессии 11-13 февраля с партнерами из Казахстана.

В мероприятии примут участие иностранные закупщики — руководители офлайн-магазинов подарков и онлайн-платформ.

К участию приглашаются производители, создающие уникальные сувениры, изделия ручной работы и иную подарочную продукцию. Участие могут принять как действующие экспортеры, так и компании, заинтересованные в поиске бизнес-партнеров из Казахстана.

«Мы регулярно проводим международные закупочные сессии для установления деловых контактов и заключения экспортных контрактов между компаниями из разных стран. Основная цель таких встреч — содействовать нашим предпринимателям в освоении зарубежных рынков и налаживании долгосрочных партнерских отношений с иностранными компаниями, увеличивать объемы регионального экспорта», — отметил врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В ходе сессии пройдут прямые переговоры с иностранными закупщиками, состоится презентация локальной продукции потенциальным партнерам, а также профессиональная фотосессия товаров в специальной фотозоне.

Стать участниками закупочной сессии можно, заполнив заявку по ссылке.

В регионе, на базе центра «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211 работает Центр поддержки экспорта, который оказывает услуги потенциальным и действующим экспортерам. ЦПЭ предоставляет широкий спектр услуг: подбор наиболее подходящей страны, поиск зарубежных партнеров, сопровождение экспортного контракта, размещение на международных торговых площадках, содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции.

Познакомиться с полным перечнем инструментов поддержки можно на едином портале mybiz63.ru, в специальном разделе для экспортеров.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области