Земельные участки, предоставляемые бесплатно ветеранам СВО, располагаются на территории Куйбышевского и Красноглинского районов города Самары, их площадь варьируется от 500 до 1000 квадратных метров. 
64 ветеранам СВО из Самары бесплатно выделили земельные участки
Если вы случайно разбили ртутный термометр, важно правильно организовать процесс нейтрализации ртути, чтобы минимизировать испарение и полностью удалить вещество.
Российский профессор: получить острое отравление из-за разбитого градусника маловероятно
Предпринимателей региона приглашают принять участие в закупочной сессии 11-13 февраля с партнерами из Казахстана.
Производители сувенирной продукции из Самары смогут показать свои товары компаниям из Казахстана
28 и 29 января в Институте развития образования Самарской области проходил финальный этап регионального форума для школьников «Профильный стартап: вызовы 2030». 
«Профильный стартап: вызовы 2030»: в Самаре прошел финальный этап первого регионального форума для школьников 
В 2026 году малый бизнес региона сможет увеличить объемы модернизации за счет доступных ставок и целевой поддержки обрабатывающих отраслей.
Обрабатывающие производства и легпром региона смогут получить льготный лизинг
Средняя стоимость метра жилья в Самаре выросла до 132 тыс. рублей
в Тольятти в ДТП погиб пешеход
Сборная Самарской области взяла 4 медали на турнирах по спортивному туризму
Производители сувенирной продукции из Самары смогут показать свои товары компаниям из Казахстана

Предпринимателей региона приглашают принять участие в закупочной сессии 11-13 февраля с партнерами из Казахстана.

Минэкономразвития Самарской области и региональный центр «Мой бизнес» приглашают предпринимателей региона принять участие в закупочной сессии 11-13 февраля с партнерами из Казахстана.

В мероприятии примут участие иностранные закупщики — руководители офлайн-магазинов подарков и онлайн-платформ. 

К участию приглашаются производители, создающие уникальные сувениры, изделия ручной работы и иную подарочную продукцию. Участие могут принять как действующие экспортеры, так и компании, заинтересованные в поиске бизнес-партнеров из Казахстана. 

«Мы регулярно проводим международные закупочные сессии для установления деловых контактов и заключения экспортных контрактов между компаниями из разных стран. Основная цель таких встреч — содействовать нашим предпринимателям в освоении зарубежных рынков и налаживании долгосрочных партнерских отношений с иностранными компаниями, увеличивать объемы регионального экспорта», — отметил врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В ходе сессии пройдут прямые переговоры с иностранными закупщиками, состоится презентация локальной продукции потенциальным партнерам, а также профессиональная фотосессия товаров в специальной фотозоне.

Стать участниками закупочной сессии можно, заполнив заявку по ссылке

В регионе, на базе центра «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211 работает Центр поддержки экспорта, который оказывает услуги потенциальным и действующим экспортерам. ЦПЭ предоставляет широкий спектр услуг: подбор наиболее подходящей страны, поиск зарубежных партнеров, сопровождение экспортного контракта, размещение на международных торговых площадках, содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции.

Познакомиться с полным перечнем инструментов поддержки можно на едином портале mybiz63.ru, в специальном разделе для экспортеров. 

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

