В феврале 2025 года лесная охрана задержала мужчину, который незаконно срубил 26 ольх в Кошкинском лесничестве для строительства бани.
В Кошкинском районе мужчина условно осужден и оштрафован за незаконную рубку деревьев
Сотрудники ГАИ Чапаевска при патрулировании на федеральном участке трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград заметили на проезжей части стоящий большегруз.
Сотрудники ГАИ СО оказали помощь водителю, попавшему в трудную ситуацию на дороге
На конференции были подведены итоги работы ветеранских организаций за 2025 год и намечены цели на текущий период.
В Самаре прошла отчетная конференция ветеранов ГО и противопожарной службы региона
В 2026 году Фонд планирует выдать не менее 36 займов на сумму свыше 925 млн рублей, продолжив софинансирование инвестиционных проектов в кооперации с федеральными программами.
Госфонд развития промышленности Самарской области подвел итоги деятельности за 2025 год
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
В Самаре свой 70-летний юбилей отметил Дворец культуры «Нефтяник». Торжественное мероприятие состоялось на этой неделе.
Самарский ДК «Нефтяник» отметил 70-летний юбилей
В 2026 году сразу в пяти школах искусств Самары появятся новые музыкальные инструменты благодаря нацпроекту «Семья».
Пять детских школ искусств Самары получат новые музыкальные инструменты и оборудование
Стать участником Акции может любой житель Самары и области. Принести книги в дар можно до 13 февраля.
Самарская областная детская библиотека принимает участие в акции «Дарите книги с любовью»
Российский профессор: получить острое отравление из-за разбитого градусника маловероятно

173
Если вы случайно разбили ртутный термометр, важно правильно организовать процесс нейтрализации ртути, чтобы минимизировать испарение и полностью удалить вещество.

Реальные риски в ситуации, когда вы разбили ртутный градусник, в большинстве случаев связаны с незнанием правильных алгоритмов нейтрализации действия ртути, рассказал «Газете.Ru» доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

Основную опасность представляет не жидкий металл как таковой, а его пары.

Главный токсикологический риск возникает при неправильной уборке, когда шарики ртути дробятся на микроскопические частицы, раскатываются по полу. Концентрация паров в воздухе может достигать и превышать предельно допустимую концентрацию (ПДК), которая в России составляет 0,0003 мг/куб. м.

Наибольшую опасность представляют шарики, закатившиеся под плинтус, в щели пола или ворс ковра, где их невозможно полностью собрать. Такие «потерянные» источники будут испаряться месяцами, отравляя воздух в помещении. Использование пылесоса в этой ситуации катастрофически усугубляет проблему, так как пылесос дробит ртуть на мельчайшие частицы, нагревает металл и разносит опасную ртутную пыль по всему помещению, что гарантированно приведет к необходимости профессиональной дегазации всего помещения.

Поэтому, если вы случайно разбили ртутный термометр, важно правильно организовать процесс нейтрализации ртути, чтобы минимизировать испарение и полностью удалить вещество.

«Немедленно удалите из комнаты детей и домашних животных, затем закройте дверь в это помещение и откройте окно для проветривания, не допуская сквозняка. Перед уборкой защитите себя: наденьте резиновые перчатки, бахилы или полиэтиленовые пакеты на обувь и смоченную водой ватно-марлевую повязку. Собирать ртуть нужно с помощью предметов, которые ее удержат или с ней соединятся. Для этого подойдет кисточка с листом плотной бумаги, медицинский шприц, пластилин, лейкопластырь, скотч или медная проволока», — объяснил специалист.

Все собранные шарики, осколки стекла и использованные приспособления поместите в стеклянную банку с холодной водой и плотно ее закройте. Ни в коем случае не используйте для сбора веник, жесткую щетку или пылесос. Завершите уборку обработкой места разлива концентрированным раствором марганцовки или хлорсодержащим средством, чтобы окислить остатки металла.

«Самостоятельно выбрасывать банку с ртутью в мусоропровод, унитаз или на свалку запрещено. Необходимо обратиться в региональную службу МЧС России или специализированную организацию по приему и демеркуризации ртутьсодержащих отходов. Их контакты всегда доступны на официальных сайтах. В случае сомнений в качестве уборки всегда можно пригласить аккредитованную лабораторию для измерения концентрации паров ртути в воздухе помещения», — резюмировал Юрасов.

 

Фото:  freepik.com

