Прокуратура выявила нарушения в содержании самарской набережной

Прокуратура Самарского района г. Самары провела проверку исполнения требований законодательства о благоустройстве в деятельности МУП «Самарская набережная».

Установлено, что предприятие в рамках заключенного муниципального контракта ответственно за содержание Самарской набережной в зимний период. Однако спуск возле стелы «Ладья» не был очищен от снега и наледи.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района директору предприятия внесено представление.

По результатам вмешательства прокуратуры территория городской набережной была незамедлительно очищена от снежных масс и обработана противоскользящими химическими средствами.