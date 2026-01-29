Пилот федерального уровня: сызранский проект «Особый уход» задает новый стандарт заботы о пожилых

В Самарской области реализуют уникальный проект, который меняет подход к заботе о пожилых и маломобильных людях. Он уже победил на региональном этапе форума «Сильные идеи для нового времени» и вошёл в топ на федеральном уровне. Наработанный опыт планируют масштабировать на всю Самарскую область и страну.

Центр социального обслуживания населения «Сызранский» стал пилотной площадкой для внедрения системы долговременного ухода в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья». Проект «Особый уход» — это не просто набор услуг, а целая экосистема, созданная для того, чтобы пожилые люди как можно дольше оставались в привычной домашней обстановке, а их близкие и социальные работники получали необходимую поддержку и инструменты.

Сейчас в проекте участвуют 60 жителей Сызрани и Сызранского района. Для них разработан комплекс сервисов: от занятий по сохранению памяти и физической активности до организации безопасного пространства дома и психологической помощи.

«Мы хотим, чтобы жизнь наших пожилых была более комфортна, чтобы они оставались долго в привычной домашней среде – это первая наша задача, а вторая – чтобы труд тех, кто ухаживает, был оптимальным, комфортным, чтобы они сохранили своё физическое и психологическое здоровье», — говорит Наталья Киреева, директор АНО «ЦСОН «Сызранский».

Для участников проекта преобрели 60 комплектов профессиональных средств гигиены и специальные «Чемоданчики здоровья» с массажёрами, эспандерами и головоломками для тренировки моторики и когнитивных функций. Также было закуплено современное реабилитационное оборудование: прикроватные столики, функциональные кресла, ходунки, коляски и противопролежневые матрасы.

Ключевым звеном проекта стала «Школа ухода», где родственники и социальные работники обучаются современным методикам.

«Лица, осуществляющие уход, пройдя занятия, получают уверенность, что они делают всё правильно. Занятия позволяют им сохранить своё здоровье при уходе. А маломобильные граждане получают более комфортные условия и большую продолжительность самостоятельной жизни», — поясняет Юлия Акимова, специалист по социальной работе.

Особое внимание уделяется психическому здоровью. Психологи проводят занятия на дому, используя специальные тетради для тренировки памяти, техники дыхания и самомассажа.

«Благодаря грамотно организованной помощи подопечные могут применять техники самоконтроля. У них улучшается эмоциональное состояние, климат в семье, сохраняются когнитивные функции и мелкая моторика. А это очень важно, так как они дольше сохраняют свою самостоятельность», — отмечает Галина Ускова, психолог ЦСОН.

Особенностью проекта стало сотрудничество с Сызранским домом социального обслуживания. Его проживающие стали волонтёрами и шьют специальное адаптивное бельё для участников «Особого ухода», что повышает их собственную самореализацию. А студенты-медики проводят домашние концерты, даря подопечным положительные эмоции и борясь с одиночеством.

По словам специалистов, проект уже даёт видимые результаты: повышается качество жизни получателей услуг, растёт их самостоятельность, а среда для ухода становится комфортнее и технологичнее.

«Когда семья уже надежду потеряла, а вот за счёт качественного ухода, за счёт того, что мы предлагаем какие-то инструменты человеку, чтобы он жил, и жил более качественно, я думаю, это самый хороший результат проекта», — подчеркнула Наталья Киреева.

Положительный опыт планируют распространить на другие муниципалитеты Самарской области и регионы России, отвечая на общественный запрос по созданию современных, человекоориентированных систем долговременного ухода.

Проект «Особый уход» Центра социального обслуживания населения «Сызранский» также получил поддержку Фонда президентских грантов.

Фото предоставлено Центром социального обслуживания населения «Сызранский».