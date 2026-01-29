Я нашел ошибку
Главные новости:
Средняя стоимость метра жилья в Самаре выросла до 132 тыс. рублей
в Тольятти в ДТП погиб пешеход
Сборная Самарской области взяла 4 медали на турнирах по спортивному туризму
Прокуратура выявила нарушения в содержании самарской набережной
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
Пилот федерального уровня: сызранский проект «Особый уход» задает новый стандарт заботы о пожилых
Росгосстрах отмечает всплеск краж в новогодние праздники
В Самаре проверили более 200 посетителей и работников развлекательных заведений
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Росгосстрах отмечает всплеск краж в новогодние праздники

90
Больше страховых случаев с жильем в новогодние праздники — 57% — произошло в частном секторе, и эта цифра коррелируется с прошлогодней. А самые распространенные риски в домах и в квартирах связаны с водой: в целом на заливы пришлось 48% поданных в Росгосстрах заявлений. На втором месте — пожары, из-за которых в компанию поступило от клиентов 19% заявлений. Чуть меньше — 18,5% страховых случаев — связаны с непогодой. В топ-4 происшествий вошли также противоправные действия — на кражи, взломы и порчу имущества пришлось почти 5% обращений клиентов Росгосстраха. Для сравнения, в прошлогодние зимние каникулы на кражи пришлось лишь чуть более 1% заявлений. Такие выводы сделали эксперты Росгосстраха, проанализировав обращения клиентов компании по страховым событиям с жильем, произошедшим в период новогодних каникул.

По словам начальника Управления выплат по страхованию имущества и ответственности Росгосстраха Юлии Серовой, этой зимой на статистике страховых случаев из-за непогоды сказались обильные снегопады: заявления о «снежном» ущербе составили порядка 35% в общем объеме обращений по стихийным бедствиям. И, судя по всему, это не предел: многие собственники еще не успели или не смогли добраться до своих загородных домов и дач, и вторую волну заявлений по ущербу из-за снегопадов можно ожидать в апреле. Причем обильный снег — это не только проломленная крыша. Во Владимирской области, например, из-за схода снега с крыши была повреждена труба газовой колонки. В Пензенской — снег на крыше частного дома сначала повредил саму кровлю, а, попав в помещение, стал еще и причиной залива. Не обошлось и без падения деревьев.

Причиной залива могут стать многие факторы: в квартирах это аварии систем отопления, прорыв или отсоединение гибкого шланга, протечки из-за проблем у соседей с верхних этажей и т.п.  Например, в Башкортостане квартиру клиента компании залили при тушении пожара у соседей сверху. В Пермском крае у клиента замерзла система отопления, в результате лопнули батареи в доме, залив при этом помещение.

Несколько заявлений, в частности, в Костромской, Рязанской, Воронежской областях поступили в Росгосстрах от клиентов из-за падения на строения обломков БПЛА.

Подавляющее число пожаров произошло в частном секторе, а основными причинами возгорания по-прежнему остаются проблемы с электрооборудованием и бытовой техникой, а также перекал печи. Но и без «новогодних сюрпризов» не обошлось: в Башкортостане в дом клиента компании попала петарда. В Удмуртии из-за короткого замыкания в люстре были испорчены натяжные потолки.

В Тульской области на имущество клиента Росгосстраха наехал трактор, водитель которого не справился с управлением. В результате поврежден фундамент дома.

Зафиксировано несколько случаев ущерба имуществу из-за бытовых взрывов. К примеру, в доме клиента в Пензенской области взорвался газовый котел. А в квартире клиента из Томска из-за взрыва скороварки была повреждена плита и отделка на кухне.

Чаще всего по поводу страхового случая с имуществом в новогодние каникулы обращались клиенты Росгосстраха из Москвы и Подмосковья, на долю которых пришлось более 11% заявлений; 8% составили обращения клиентов из Пензенской области; по 7% — из Владимировской области и Башкортостана; по 5% — из Мордовии и Татарстана. Также поступали многочисленные обращения из Рязанской, Нижегородской, Ивановской, Вологодской областей и Санкт-Петербурга.

 

В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
29 января 2026  13:43
75
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
440
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
472
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
28 января 2026  13:30
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
438
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
527
