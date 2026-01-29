В Самаре проверили более 200 посетителей и работников развлекательных заведений

Сотрудники самарской полиции при содействии бойцов ОМОН «Утёс» Управления Росгвардии по Самарской области и представителей общественности провели профилактические мероприятия в развлекательных заведениях областного центра.

В проверяемых помещениях на улице Лесной находились более 200 посетителей и работников. Танцполы, залы, кухни, туалеты и подсобные помещения на предмет наличия запрещенных веществ проверили кинологи со служебными собаками.

Полицейские изучили документы, удостоверяющие личность присутствующих, и законность их пребывания в Российской Федерации. Некоторые из посетителей пытались вести себя агрессивно, с ними сотрудники полиции провели профилактические беседы. За нарушение общественного порядка во время рейда составлено пять протоколов.

Более 65 человек полицейские доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Специалистами у семерых доставленных установлены клинические признаки наркотического опьянения.

От прохождения специального исследования отказались 7 человек в возрасте от 21 до 30 лет. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 6.9 КоАП РФ. Так, два 22-летних иностранных гражданина за отказ от освидетельствования по постановлению суда будут выдворены за пределы Российской Федерации.

Подобные мероприятия на территории Самарской области продолжатся.

Сотрудники полиции напоминают: сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно по телефону 112 или в ближайший отдел полиции. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка.