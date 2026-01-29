Я нашел ошибку
Средняя стоимость метра жилья в Самаре выросла до 132 тыс. рублей
в Тольятти в ДТП погиб пешеход
Сборная Самарской области взяла 4 медали на турнирах по спортивному туризму
Прокуратура выявила нарушения в содержании самарской набережной
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
Пилот федерального уровня: сызранский проект «Особый уход» задает новый стандарт заботы о пожилых
Росгосстрах отмечает всплеск краж в новогодние праздники
В Самаре проверили более 200 посетителей и работников развлекательных заведений
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарские таможенники изъяли 438 единиц цифровой техники торговой марки «Apple»

Самарские таможенники изъяли из незаконного оборота 438 единиц цифровой техники торговой марки «Apple». Предварительный ущерб федерального бюджета может составить   более 5 млн рублей.

В рамках выездной таможенной проверки в грузовом терминале международного аэропорта «Самара Курумоч» сотрудниками отдела контроля за ввозом и оборотом товаров №1 обнаружены телефоны, планшеты, ноутбуки, наушники «Apple» в количестве 438 ед. Было установлено, что таможенное декларирование товаров не осуществлялось.   Техника перемещалась по каналам внутренних воздушных линий по маршруту «Москва-Самара» отдельными товарными партиями в адреса лиц, осуществляющих их возможную реализацию на внутреннем рынке.

Товар изъят. Экспертиза установит точную стоимость всей партии.

Как отметил заместитель начальника Самарской таможни – начальник службы Вадим Арушанов: «Законодательством РФ предусмотрено право лица, имеющего полномочия в отношении товаров, незаконно ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, добровольно произвести их таможенное декларирование с уплатой причитающихся таможенных платежей. Если в установленный срок лицо не реализует своего права, товары обращаются в федеральную собственность».

 

