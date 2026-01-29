Самарские таможенники изъяли 438 единиц цифровой техники торговой марки «Apple»

Самарские таможенники изъяли из незаконного оборота 438 единиц цифровой техники торговой марки «Apple». Предварительный ущерб федерального бюджета может составить более 5 млн рублей.

В рамках выездной таможенной проверки в грузовом терминале международного аэропорта «Самара Курумоч» сотрудниками отдела контроля за ввозом и оборотом товаров №1 обнаружены телефоны, планшеты, ноутбуки, наушники «Apple» в количестве 438 ед. Было установлено, что таможенное декларирование товаров не осуществлялось. Техника перемещалась по каналам внутренних воздушных линий по маршруту «Москва-Самара» отдельными товарными партиями в адреса лиц, осуществляющих их возможную реализацию на внутреннем рынке.

Товар изъят. Экспертиза установит точную стоимость всей партии.

Как отметил заместитель начальника Самарской таможни – начальник службы Вадим Арушанов: «Законодательством РФ предусмотрено право лица, имеющего полномочия в отношении товаров, незаконно ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, добровольно произвести их таможенное декларирование с уплатой причитающихся таможенных платежей. Если в установленный срок лицо не реализует своего права, товары обращаются в федеральную собственность».