Аналитики компаний изучили спрос и продажи по категориям товаров к новогодним праздникам. В декабре покупатели искали товары в несколько раз активнее, чем продавцы размещали объявления, а самыми популярными группами товаров стали: электроника, игры, продукты питания, путешествия, детские товары, инструменты и ремонт, товары для дома.

Лидером спроса в четвертом квартале 2025 года оказалась электроника – в ряде случаев спрос в 2–4 раза превышает предложение. Товарами с самым высоким спросом в этой категории стали:

Телефоны – 1,35 млн запросов против 420 тыс. объявлений. Спрос превышает предложение более чем в три раза.

Игры и приставки – 688 тыс. запросов против 268 тыс. объявлений. Росту способствуют покупки подарков детям и подготовка к длинным каникулам.

Аудиотехника – 735 тыс. запросов против 649 тыс. объявлений.

Ещё один сегмент с пиком роста спроса и количества объявлений – детские товары и подарки – 1 млн объявлений и 891 тыс. запросов. Это главный сегмент подарков перед Новым годом, спрос и предложение на Авито в равных долях.

Украшения и товары для подготовки к празднику традиционно показали рост спроса. Среди самых популярных групп товаров:

Продукты питания – 280 тыс. запросов и 93 тыс. объявлений – спрос в три раза выше предложения.

Предметы интерьера и искусство – активный рост спроса на всё, что помогает создать праздничную атмосферу: 280 тыс. запросов и 376 тыс. объявлений.

Текстиль и ковры – 157 тыс. запросов и 198 тыс. объявлений, всплеск сезонного спроса.

«Платформа inSales фиксирует наибольший рост онлайн-заказов в четвертом квартале. Их количество на 110% выше показателей прошлого квартала, а объем продаж вырос на 113%. Абсолютным лидером продаж в предновогоднюю пору стала одежда и обувь. Среди лидирующих категорий –книги, развлечения, музыка, продукты питания и предметы интерьера, замыкает список лидеров электроника», – отметили в inSales.