Я нашел ошибку
Главные новости:
Средняя стоимость метра жилья в Самаре выросла до 132 тыс. рублей
Средняя стоимость метра жилья в Самаре выросла до 132 тыс. рублей
в Тольятти в ДТП погиб пешеход
В Тольятти в ДТП погиб пешеход
Сборная Самарской области взяла 4 медали на турнирах по спортивному туризму
Сборная Самарской области взяла 4 медали на турнирах по спортивному туризму
Прокуратура выявила нарушения в содержании самарской набережной
Прокуратура выявила нарушения в содержании самарской набережной
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
Пилот федерального уровня: сызранский проект «Особый уход» задает новый стандарт заботы о пожилых
Пилот федерального уровня: сызранский проект «Особый уход» задает новый стандарт заботы о пожилых
Росгосстрах отмечает всплеск краж в новогодние праздники
Росгосстрах отмечает всплеск краж в новогодние праздники
В Самаре проверили более 200 посетителей и работников развлекательных заведений
В Самаре проверили более 200 посетителей и работников развлекательных заведений
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.27
-0.28
EUR 91.3
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Больше половины жителей Самары планируют подрабатывать в 2026 году

171
больше половины жителей Самары планируют подрабатывать в 2026 году

Эксперты Авито Подработки и Авито Рекламы в январе провели опрос среди 10 000 совершеннолетних жителей России и выяснили: 55% опрошенных в Самаре планируют подрабатывать в 2026 году: среди них 33% будут делать это регулярно, еще 22% — время от времени.

Среди опрошенных 18–24 лет доля желающих найти подработку в 2026 году составила 67%, в интервале 35–44 лет — 61%, старше 65 лет — 36%.

Около 17% опрошенных в Самаре, планирующих подрабатывать в 2026, хотели бы получать за счет частичной занятости до 20 000 руб/мес. Больше половины опрошенных (55%) ожидают доход от 20 001 до 50 000 руб/мес.

Полученные на подработке средства опрошенные планируют потратить на увеличение накоплений (30%) и улучшение быта, например, ремонт в квартире или покупку новой бытовой техники и мебели (28%), путешествия (27%).

Если говорить об источниках информации про возможности подработки, почти половина опрошенных жителей Самары (46%) указала на рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах.

 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В декабре покупатели искали товары в несколько раз активнее, чем продавцы размещали объявления
29 января 2026, 13:09
В декабре покупатели искали товары в несколько раз активнее, чем продавцы размещали объявления
Лидером спроса в четвертом квартале 2025 года оказалась электроника – в ряде случаев спрос в 2–4 раза превышает предложение. Общество
113
Почти половина россиян скрывает покупки, чтобы избежать конфликтов
29 января 2026, 12:38
Почти половина россиян скрывает покупки, чтобы избежать конфликтов
Эмоционально скрытые покупки чаще воспринимаются позитивно: 37% называют их "подарком себе", еще 20% – источником чувства свободы. Общество
132
Родители школьников из Самары рассказали, как поощряют своих детей
29 января 2026, 09:43
Родители школьников из Самары рассказали, как поощряют своих детей
Устная похвала является самым популярным способом поощрения детей: без подарков и денег, исключительно добрым словом мотивируют школьников к хорошим поступкам... Общество
226
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
29 января 2026  13:43
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
75
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
440
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
472
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
28 января 2026  13:30
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
438
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
527
Весь список