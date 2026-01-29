больше половины жителей Самары планируют подрабатывать в 2026 году

Эксперты Авито Подработки и Авито Рекламы в январе провели опрос среди 10 000 совершеннолетних жителей России и выяснили: 55% опрошенных в Самаре планируют подрабатывать в 2026 году: среди них 33% будут делать это регулярно, еще 22% — время от времени.

Среди опрошенных 18–24 лет доля желающих найти подработку в 2026 году составила 67%, в интервале 35–44 лет — 61%, старше 65 лет — 36%.

Около 17% опрошенных в Самаре, планирующих подрабатывать в 2026, хотели бы получать за счет частичной занятости до 20 000 руб/мес. Больше половины опрошенных (55%) ожидают доход от 20 001 до 50 000 руб/мес.

Полученные на подработке средства опрошенные планируют потратить на увеличение накоплений (30%) и улучшение быта, например, ремонт в квартире или покупку новой бытовой техники и мебели (28%), путешествия (27%).

Если говорить об источниках информации про возможности подработки, почти половина опрошенных жителей Самары (46%) указала на рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах.