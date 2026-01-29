Родители школьников из Самары рассказали, как поощряют своих детей

В опросе SuperJob приняли участие родители учеников из Самары.

Устная похвала является самым популярным способом поощрения детей: без подарков и денег, исключительно добрым словом мотивируют школьников к хорошим поступкам 33% родителей. На втором месте такая поощрительная мера, как поездки в развлекательные места (27%), на третьем — исполнение желаний ребенка (22%). Реже мотивируют подарками (15%), разрешением на компьютерные игры или просмотр ТВ (12%). Деньги или сладости идут в ход у 10% опрошенных. И только 7% родителей не поощряют детей никак, даже словом.



Есть заметные различия в подходах матерей и отцов к мотивации школьников. Матери чаще отцов ограничиваются только устной похвалой (39% против 28% соответственно). Отцы же чаще матерей практикуют денежное поощрение (14 и 6%) и чаще дарят подарки (20 и 10%). Но при этом среди мужчин больше и тех, кто никак не поощряет детей (10 и 4%).



Что касается прямой платы за хорошие отметки, то эта практика остается редкой. Доля тех, кто дает деньги школьнику за каждую хорошую оценку, составляет 9%, еще 6% платят только за пятерки. Отцы практикуют финансовое поощрение за положительные отметки в 2 раза чаще матерей.



Время проведения: 12—27 января 2026 года