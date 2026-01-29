Я нашел ошибку
Главные новости:
Вице-спикер ГД Чернышов призвал дать многодетным отцам право на досрочную пенсию
Вице-спикер ГД призвал дать многодетным отцам право на досрочную пенсию
По инструкции аферистов молодой человек из Тольятти отвез 2 млн в Татарстан
По инструкции аферистов молодой человек из Тольятти отвез 2 млн в Татарстан
Нарушителей правил въезда в РФ предложили штрафовать на 25–50 тысяч рублей
Нарушителей правил въезда в РФ предложили штрафовать на 25–50 тысяч рублей
Самарчанка перегородкой перекрыла соседке доступ к электросчетчикам
Самарчанка перегородкой перекрыла соседке доступ к электросчетчикам
Родители школьников из Самары рассказали, как поощряют своих детей
Родители школьников из Самары рассказали, как поощряют своих детей
бакалавров и магистров в России отменят с 1 сентября 2026 года
Бакалавров и магистров в России отменят с 1 сентября 2026 года
Банковские переводы могут блокироваться из-за комментариев
Банковские переводы могут блокироваться из-за комментариев
Песков: предложение о легализации онлайн-казино ещё будет прорабатываться
Песков: предложение о легализации онлайн-казино ещё будет прорабатываться
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.27
-0.28
EUR 91.3
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Родители школьников из Самары рассказали, как поощряют своих детей

132
Родители школьников из Самары рассказали, как поощряют своих детей

В опросе SuperJob приняли участие родители учеников из Самары.

Устная похвала является самым популярным способом поощрения детей: без подарков и денег, исключительно добрым словом мотивируют школьников к хорошим поступкам 33% родителей. На втором месте такая поощрительная мера, как поездки в развлекательные места (27%), на третьем — исполнение желаний ребенка (22%). Реже мотивируют подарками (15%), разрешением на компьютерные игры или просмотр ТВ (12%). Деньги или сладости идут в ход у 10% опрошенных. И только 7% родителей не поощряют детей никак, даже словом.

Есть заметные различия в подходах матерей и отцов к мотивации школьников. Матери чаще отцов ограничиваются только устной похвалой (39% против 28% соответственно). Отцы же чаще матерей практикуют денежное поощрение (14 и 6%) и чаще дарят подарки (20 и 10%). Но при этом среди мужчин больше и тех, кто никак не поощряет детей (10 и 4%).

Что касается прямой платы за хорошие отметки, то эта практика остается редкой. Доля тех, кто дает деньги школьнику за каждую хорошую оценку, составляет 9%, еще 6% платят только за пятерки. Отцы практикуют финансовое поощрение за положительные отметки в 2 раза чаще матерей.
 

Время проведения: 12—27 января 2026 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Больше половины российских компаний уверены, что к 2028 году ИИ-грамотность станет ключевым навыком для большинства профессий
28 января 2026, 09:35
Больше половины российских компаний уверены, что к 2028 году ИИ-грамотность станет ключевым навыком для большинства профессий
Наиболее востребованным навыком стало умение искать информацию и генерировать идеи с помощью ChatGPT, GigaChat и других ИИ-систем. Общество
353
каждый пятый самарец хочет взять отпуск сразу после праздников
27 января 2026, 09:52
Каждый пятый самарец хочет взять отпуск сразу после праздников
Вместе с тем январь остается популярной точкой для карьерных решений. 17% самарцев прямо заявляют о намерении уволиться после праздников. Общество
316
Самара заняла седьмое место в рейтинге городов-сладкоежек
26 января 2026, 12:52
Самара заняла седьмое место в рейтинге городов-сладкоежек
Оказалось, что за 2025 год самарцы съели 6,5 тонны сладостей ручной работы, при этом спрос на кондитерские изделия в городе вырос на 38% по сравнению с 2024 годом. Общество
504
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
399
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
449
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
28 января 2026  13:30
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
415
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
507
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
595
Весь список