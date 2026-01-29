Пьяный сызранец сел за руль: показалось, что он менее пьян, чем товарищ

В ноябре прошлого года, в ночное время, патрулируя улицу Кирпичную Сызрани, экипаж ДПС Госавтоинспекции МУ МВД России «Сызранское» остановил для проверки документов автомобиль Hyundai Solaris. Водитель, выйдя из машины, попытался скрыться от сотрудников полиции. После непродолжительной погони и задержания мужчина пояснил, что водительское удостоверение и документы на автомобиль у него отсутствуют.

Инспекторы обратили внимание на резкий запах алкоголя изо рта и нарушение речи, из-за чего предложили задержанному пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом.

В салоне автомобиля находился пассажир, также с признаками опьянения, который пояснил, что автомобиль принадлежит ему, а документы он забыл дома.

Полицейскими в отношении собственника транспортного средства составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст.12.7 КоАП РФ (передача управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему на это права). В дальнейшем, по решению суда, хозяин автомобиля подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Мужчину, управлявшего транспортным средством, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный сотрудниками Госавтоинспекции житель Сызрани 1993 года рождения ранее по постановлению суда признан виновным в совершении административного правонарушения – невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года. На момент задержания данный срок еще не истек, а нарушитель дорожной безопасности не сделал соответствующих выводов, и вновь сел за руль.

Мужчина признался полицейским, что после распития с другом спиртных напитков им показалось, что он менее пьян, чем товарищ, и тот сам попросил его сесть за руль.

В связи с выявлением признаков повторности противоправных действий следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» принято решение о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). В настоящее время уголовное дело расследовано и с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу.