Главные новости:
Средняя стоимость метра жилья в Самаре выросла до 132 тыс. рублей
в Тольятти в ДТП погиб пешеход
Сборная Самарской области взяла 4 медали на турнирах по спортивному туризму
Прокуратура выявила нарушения в содержании самарской набережной
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
Пилот федерального уровня: сызранский проект «Особый уход» задает новый стандарт заботы о пожилых
Росгосстрах отмечает всплеск краж в новогодние праздники
В Самаре проверили более 200 посетителей и работников развлекательных заведений
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Пьяный сызранец сел за руль: показалось, что он менее пьян, чем товарищ

162
В ноябре прошлого года, в ночное время, патрулируя улицу Кирпичную Сызрани, экипаж ДПС Госавтоинспекции МУ МВД России «Сызранское» остановил для проверки документов автомобиль Hyundai Solaris. Водитель, выйдя из машины, попытался скрыться от сотрудников полиции. После непродолжительной погони и задержания мужчина пояснил, что водительское удостоверение и документы на автомобиль у него отсутствуют.

Инспекторы обратили внимание на резкий запах алкоголя изо рта и нарушение речи, из-за чего предложили задержанному пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом.

В салоне автомобиля находился пассажир, также с признаками опьянения, который пояснил, что автомобиль принадлежит ему, а документы он забыл дома.

Полицейскими в отношении собственника транспортного средства составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст.12.7 КоАП РФ (передача управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему на это права). В дальнейшем, по решению суда, хозяин автомобиля подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Мужчину, управлявшего транспортным средством, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный сотрудниками Госавтоинспекции житель Сызрани 1993 года рождения ранее по постановлению суда признан виновным в совершении административного правонарушения – невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года. На момент задержания данный срок еще не истек, а нарушитель дорожной безопасности не сделал соответствующих выводов, и вновь сел за руль.

Мужчина признался полицейским, что после распития с другом спиртных напитков им показалось, что он менее пьян, чем товарищ, и тот сам попросил его сесть за руль.

В связи с выявлением признаков повторности противоправных действий следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» принято решение о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). В настоящее время уголовное дело расследовано и с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу.

Новости по теме
На трассе под Самарой правоохранители помогли мужчине со сломанной рукой заменить колесо
25 января 2026, 11:58
Известно, что мужчина направлялся из Оренбурга в Самару. В автомобиле также находился ребенок. Общество
591
В Приволжском районе водитель КамАЗа без прав сел за руль
24 января 2026, 13:24
Задержанный пояснил полицейским, что умышленно нарушил закон, надеясь, что данный проступок останется незамеченным. Происшествия
739
„Просто хотел домой“: в Жигулёвске задержали пьяного водителя‑рецидивиста
18 января 2026, 13:15
За рулем находился 26-летний мужчина, ранее уже лишенный права управления транспортными средствами. Происшествия
694
В центре внимания
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
29 января 2026  13:43
75
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
440
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
472
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
28 января 2026  13:30
438
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
527
