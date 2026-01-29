В Самаре все уличные киоски приведут к единому виду

В городе разработали единый дизайн-код.

В Самаре уже стартовало преображение уличных точек продаж. Теперь все киоски будут выглядеть одинаково, согласно разработанному документу.

В частности, он регламентирует цветовые решения, размещение на местности, материалы, габариты, остекление, наличие вывесок и другие аспекты.

Основная цель такого подхода – создание эстетики городской среды, понятной для местных и гостей города, пишет 450Медиа.

Глава города Иван Носков отметил, что, помимо внешнего вида киосков, в едином дизайн-коде предусматриваются обязательные озеленение и установка урн у каждого нестационарного торгового объекта.

А с 1 марта по всей стране начнут приводить к единому образу все торговые точки – закон одобрили в Госдуме.

Фото горадминистрации