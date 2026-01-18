„Просто хотел домой“: в Жигулёвске задержали пьяного водителя‑рецидивиста

Я нашел ошибку
Святая вода может испортиться, вопреки распространенному мнению о ее вечной сохранности. Об этом 18 января заявил настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка Самарской области священник Максим Портнов.
171
В январе текущего года сотрудники дорожно-патрульной службы отделения Госавтоинспекции ОМВД России по городу Жигулёвску в утреннее время, находясь на маршруте патрулирования на улице Магистральной, остановили для проверки автомобиль Kia Rio.

По стилю вождения полицейские предположили, что транспортным средством управляет нетрезвый человек. За рулем находился 26-летний мужчина, ранее уже лишенный права управления транспортными средствами.

Сотрудники полиции выявили у водителя явные признаки опьянения, отстранили местного жителя от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование в лечебном учреждении, на что он ответил категорическим отказом. Для дальнейшего разбирательства, задержанного доставили в отдел полиции, автомобиль дознаватель изъял, составив соответствующие документы.

Полицейские установили, что в сентябре 2024 года задержанный, за невыполнение законного требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, постановлением суда лишён права управления транспортными средствами на один год и шесть месяцев с выплатой административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Срок привлечения к ответственности на момент нового правонарушения не истёк.

Соответствующих выводов злостный нарушитель не сделал и, пренебрегая правилами дорожной безопасности, сел за руль своего автомобиля. Со слов подозреваемого «просто хотел добраться домой после застолья», однако уехать далеко не удалось – сотрудники полиции оперативно задержали злостного нарушителя ПДД РФ, предотвратив возможную трагедию.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по г. Жигулёвску, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

