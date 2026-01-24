В Приволжском районе водитель КамАЗа без прав сел за руль

В сентябре прошлого года на маршруте патрулирования в селе Приволжье сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Приволжскому району задержали за рулем автомобиля КамАЗ индивидуального предпринимателя (слесаря) 1988 года рождения, лишенного права управления транспортными средствами за неоднократные нарушения ПДД РФ.

Во время допроса в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.3 УК РФ, задержанный пояснил полицейским, что умышленно нарушил закон, надеясь, что данный проступок останется незамеченным.

Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району изучены материалы, собранные сотрудниками Госавтоинспекции, допрошены свидетели, владелец транспортного средства и подозреваемый, рассмотрены все возможные версии произошедшего, собраны характеризующие материалы и иные доказательства по делу. Полицейскими злоумышленнику предъявлено обвинение, уголовное дело с утвержденным обвинительным актом в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу.

Приволжский районный суд Самарской области признал доказательства, собранные сотрудниками полиции, достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Местному жителю, с учетом всех обстоятельств, назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработанной платы в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 18 месяцев со штрафом 15 000 рублей.