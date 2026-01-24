Я нашел ошибку
Болельщики ПФК «Крылья Советов» запустили акцию помощи клубу
Выезжаете за город в выходные? Проверьте автомобиль и возьмите с собой теплые вещи
Задержан президент федерации бокса Самарской области
В России могут начать выплачивать студентам 13-ю стипендию
В Приволжском районе водитель КамАЗа без прав сел за руль
В Совфеде предложили сделать отечественный аналог "Диснейленда"
В Сызрани 23 января 18-летний водитель врезался в иномарку и сам пострадал
В Самарском районе Самары водитель сбил пешехода
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В Приволжском районе водитель КамАЗа без прав сел за руль

В Приволжском районе водитель КамАЗа без прав сел за руль

В сентябре прошлого года на маршруте патрулирования в селе Приволжье сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Приволжскому району задержали за рулем автомобиля КамАЗ индивидуального предпринимателя (слесаря) 1988 года рождения, лишенного права управления транспортными средствами за неоднократные нарушения ПДД РФ.

Во время допроса в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.3 УК РФ, задержанный пояснил полицейским, что умышленно нарушил закон, надеясь, что данный проступок останется незамеченным.

Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району изучены материалы, собранные сотрудниками Госавтоинспекции, допрошены свидетели, владелец транспортного средства и подозреваемый, рассмотрены все возможные версии произошедшего, собраны характеризующие материалы и иные доказательства по делу. Полицейскими злоумышленнику предъявлено обвинение, уголовное дело с утвержденным обвинительным актом в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу.

Приволжский районный суд Самарской области признал доказательства, собранные сотрудниками полиции, достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Местному жителю, с учетом всех обстоятельств, назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработанной платы в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 18 месяцев со штрафом 15 000 рублей.

Новости по теме
„Просто хотел домой“: в Жигулёвске задержали пьяного водителя‑рецидивиста
18 января 2026, 13:15
За рулем находился 26-летний мужчина, ранее уже лишенный права управления транспортными средствами. Происшествия
657
в Красноярском районе учат детей зимним ПДД
14 января 2026, 09:51
В Красноярском районе учат детей зимним ПДД
Основной целью мероприятия стало привлечение внимания детей и подростков к вопросам обеспечения безопасности на дорогах в зимний сезон. Общество
362
В Тольятти привлекли к административной ответственности водителя пассажирской ГАЗели
30 декабря 2025, 13:43
В Тольятти привлекли к административной ответственности водителя пассажирской ГАЗели
Водитель пассажирской ГАЗели, в нарушении дорожного знака 4.1.4 двигался прямо по проезжей части, находясь на левой полосе, что запрещено вышеуказанным дорожным... Происшествия
642
В мороз по улице Самары разгуливал слон
24 января 2026  10:48
279
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
414
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
387
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
542
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
1368
