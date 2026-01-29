Я нашел ошибку
Главные новости:
Средняя стоимость метра жилья в Самаре выросла до 132 тыс. рублей
Средняя стоимость метра жилья в Самаре выросла до 132 тыс. рублей
в Тольятти в ДТП погиб пешеход
В Тольятти в ДТП погиб пешеход
Сборная Самарской области взяла 4 медали на турнирах по спортивному туризму
Сборная Самарской области взяла 4 медали на турнирах по спортивному туризму
Прокуратура выявила нарушения в содержании самарской набережной
Прокуратура выявила нарушения в содержании самарской набережной
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
Пилот федерального уровня: сызранский проект «Особый уход» задает новый стандарт заботы о пожилых
Пилот федерального уровня: сызранский проект «Особый уход» задает новый стандарт заботы о пожилых
Росгосстрах отмечает всплеск краж в новогодние праздники
Росгосстрах отмечает всплеск краж в новогодние праздники
В Самаре проверили более 200 посетителей и работников развлекательных заведений
В Самаре проверили более 200 посетителей и работников развлекательных заведений
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.27
-0.28
EUR 91.3
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Челно-Вершинском районе загорелись 80 квадратных метров жилого дома

150
в Челно-Вершинском районе загорелись 80 квадратных метров жилого дома

28 января в 20:56 в пожарно-спасательный отряд № 42 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Новое Эштебенькино на улице Кутырской произошло возгорание дома.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит дом на площади 80 квадратных метров.
На тушение незамедлительно были поданы 3 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.
Локализация пожара была объявлена в 21:23, ликвидация открытого горения в 21:44, а в 00:09 зафиксирована полная ликвидация последствий пожара.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
в Кинеле на улице Одесской горит дом на площади 50 квадратных метров
29 января 2026, 11:15
В Кинеле на улице Одесской горит дом на площади 50 квадратных метров
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 34 противопожарной службы Самарской области работают на месте пожара. Происшествия
160
28 января в селе Заволжье горели надворные постройки на площади 50 квадратных метров.
28 января 2026, 17:13
Сегодня ночью в Приволжском районе горели надворные постройки
28 января в селе Заволжье горели надворные постройки на площади 50 квадратных метров. Происшествия
449
Возгорание автомобиля произошло в Кинельском районе
28 января 2026, 13:21
Возгорание автомобиля произошло в Кинельском районе
По прибытии было установлено, что горит бортовая ГАЗель. На тушение незамедлительно был подан 1 ствол «Б». Происшествия
324
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
29 января 2026  13:43
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
75
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
440
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
472
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
28 января 2026  13:30
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
438
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
527
Весь список