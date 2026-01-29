в Челно-Вершинском районе загорелись 80 квадратных метров жилого дома

28 января в 20:56 в пожарно-спасательный отряд № 42 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Новое Эштебенькино на улице Кутырской произошло возгорание дома.
По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит дом на площади 80 квадратных метров.
На тушение незамедлительно были поданы 3 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.
Локализация пожара была объявлена в 21:23, ликвидация открытого горения в 21:44, а в 00:09 зафиксирована полная ликвидация последствий пожара.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.