Средняя стоимость метра жилья в Самаре выросла до 132 тыс. рублей
в Тольятти в ДТП погиб пешеход
Сборная Самарской области взяла 4 медали на турнирах по спортивному туризму
Прокуратура выявила нарушения в содержании самарской набережной
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
Пилот федерального уровня: сызранский проект «Особый уход» задает новый стандарт заботы о пожилых
Росгосстрах отмечает всплеск краж в новогодние праздники
В Самаре проверили более 200 посетителей и работников развлекательных заведений
В Самаре состоялось совещание комитета ЗАГС Самарской области

181
В Самаре состоялось совещание комитета ЗАГС Самарской области

29 января 2025 года состоялось расширенное совещание с руководителями территориальных органов ЗАГС региона по подведению итогов деятельности за 2025 год и определению задач на перспективный период 2026 года.

В совещании приняли участие врио заместителя губернатора Самарской области Александр Фетисов, начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области Павел Сокол, Член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель автономной некоммерческой организации (АНО) «Комитет семей воинов Отечества Самарской области» Екатерина Колотовкина, представители министерства здравоохранения Самарской области, Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области, члены Общественного совета при комитете ЗАГС Самарской области.

По итогам 2025 года Самарская область занимает 3 место в Приволжском федеральном округе (после Республик Башкортостан и Татарстан) по количеству зарегистрированных записей актов гражданского состояния.

В 2025 году за получением государственных услуг в органы ЗАГС региона обратилось свыше 350 тысяч граждан, т.е. каждому 9 жителю Самарской области была предоставлена услуга.

По количеству зарегистрированных записей актов о рождении Самарская область стала 3 в ПФО.

В год, объявленный губернатором Вячеславом Федорищевым в Самарской области Годом многодетной семьи, сохранилась тенденция по увеличению доли рождений в семьях третьих детей и составила 17,6 %.

Из общего числа новорожденных – 40,6 % составляют первые дети, 31,8 % – вторые, 6 % – четвертые, 4 % пятые и последующие. В 537 самарских семьях рожденный ребенок в 2025 году стал пятым ребенком в семье, в 181 семье – шестым, в 53 семьях – седьмым, в 29 семьях – восьмым, в 18 семьях – девятым, в 5 семьях – десятым, в 2 семьях – одиннадцатым.

В 273 самарских семьях родились двойни, а в 4-х – тройни.

Традиционно мальчиков родилось чуть больше, чем девочек – 51 % и 49 % соответственно.

Возраст матери, родившей первенца, составил – 25-29 лет, возраст отца – 30-34. Возраст самой взрослой матери в регионе – 51 год, возраст отца – 74.

Самым популярным именем для мальчиков в 2025 году стало Михаил (536), для девочек – София (403). Также самарские родители чаще называли сыновей – Александр (457), Артём (393), Максим (329), Матвей (329), Иван (320), Роман (320), Лев (300), Мирон (277), Марк (277), дочерей – Анна (383), Ева (380). Василиса (342), Виктория (325), Варвара (325), Полина (268), Мария (262), Валерия (254), Мирослава (242), Арина (234).

Редкие и необычные имена 2025 года: для мальчиков – Весемир, Иоанн, Кольт, Космос, Пантелеймон, Савватий, Север, Яромир, Ярополк, для девочек – Августина, Забава, Капитолина, Лукерья, Матрёна, Офелия, Павла, Славяна, Феврония, Яра.

62 % родителей воспользовались суперсервисом «Рождение ребенка», который позволяет матери, находясь в роддоме, подать заявление и зарегистрировать рождение своего малыша, а также выбрать орган ЗАГС, дату и время его посещения для получения свидетельства о рождении.

С датой рождения «08.08.2025» территориальными органами ЗАГС Самарской области зарегистрировано наибольшее количество детей (100 малышей).

Популярными днями для рождения оказались и другие даты:

21.08.2026 – 96,

07.08.2025 – 94,

14.03.2025 – 94,

05.06.2025 – 93,

25.07.2025 – 92.

В 2025 году комитет ЗАГС Самарской области присоединился к проекту «Zа любовь» по поддержке беременных и мам с детьми до 3 лет – жен участников СВО, в рамках которого проходит вручение первого государственного документа новорожденного малыша – свидетельства о рождении маме-супруге участника СВО при выписке из роддома.

По сравнению с 2024 годом показатель количества записей актов о заключении брака увеличился на 3 %. Посредством портала «Госуслуги» подано 2/3 заявлений о заключении брака.

49 % пар зарегистрировали брак впервые.

Чаще всего в брак вступают женщины в возрасте от 20 до 24 лет, мужчины – 25-29 лет.

При участии министерства здравоохранения Самарской области продолжается реализация проекта «Здоровье будущих родителей и их детей». В 2025 году молодоженам вручено 12039 сертификатов на бесплатную диагностику репродуктивного здоровья.

Традиционно самарские новобрачные выбирают красивые даты для создания семьи. Самыми востребованными стали следующие даты:

25.07.2025 – 351 пара,

08.08.2025 – 280 пар,

25.04.2025 – 276,

06.06.2025 – 246,

15.08.2025 – 243.

Ярким событием 2025 года стало проведение Дня семьи, любви и верности в живописной локации – на территории комплекса «Дача купца К.Головкина». Это историческое место Самары является объектом культурного наследия Российской Федерации, памятником архитектуры в стиле модерн. В связи с положительными откликами новобрачных и большим интересом у пар, планирующих вступить в брак в 2026 году, комитет ЗАГС Самарской области продолжит проведение торжественных церемоний бракосочетания на «Даче со слонами».

Отмечена позитивная динамика (в сравнении с 2024 годом) в снижении количества записей актов о расторжении брака на 22 %.

