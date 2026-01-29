Нарушителей правил въезда в РФ предложили штрафовать на 25–50 тысяч рублей

Размер административных штрафов за нарушение правил въезда и пребывания в России должен быть увеличен примерно в десять раз, до 25–50 тысяч рублей. Соответствующий законопроект подготовили депутаты от партии "Новые люди", передает ТАСС.

В настоящее время административный штраф за данное правонарушение составляет 2–5 тысяч рублей, он был установлен еще в 2007 году, говорится в пояснительной записке к инициативе.

Изменения предлагается внести в статью 18.8 Кодекса об административных правонарушениях. Штрафные санкции могут сопровождаться административным выдворением иностранных граждан – нарушителей.

Документ направлен в правительство для рассмотрения, сообщает ТАСС.