Средняя стоимость метра жилья в Самаре выросла до 132 тыс. рублей
в Тольятти в ДТП погиб пешеход
Сборная Самарской области взяла 4 медали на турнирах по спортивному туризму
Прокуратура выявила нарушения в содержании самарской набережной
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
Пилот федерального уровня: сызранский проект «Особый уход» задает новый стандарт заботы о пожилых
Росгосстрах отмечает всплеск краж в новогодние праздники
В Самаре проверили более 200 посетителей и работников развлекательных заведений
Более 22 тыс. маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Куйбышевской ЖД за 12 месяцев

212
Более 22 тыс. маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Куйбышевской железной дороги за 12 месяцев

Услугой специализированной помощи на территории вокзальных комплексов Куйбышевской железной дороги в январе-декабе 2025 года воспользовались более 22 тыс. маломобильных пассажиров.

Заявки на оказание помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД». Наибольшее количество обращений в июле текущего года в Центр поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Самара (6459 заявок), Уфа (5043 заявки), Пенза-1 (3579 заявок), Ульяновск (1862 заявки), Сызрань – 1 (1077 заявок), Саранск (1003 заявки) и Сызрань – Город (697 заявок).

Сотрудники Центра встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд. Кроме того, при необходимости пассажиру предоставляют кресло-коляску или каталку для лежачих больных, а также помогают с транспортировкой багажа. Все эти услуги оказываются бесплатно.

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильные пассажиры» или по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно оставить с момента открытия продажи билетов на поезд, на который маломобильный пассажир приобрел билет, но не менее, чем за 24 часа до момента оказания услуги.

 

29 января 2026  13:43
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
28 января 2026  13:30
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
