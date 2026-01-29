Я нашел ошибку
Средняя стоимость метра жилья в Самаре выросла до 132 тыс. рублей
в Тольятти в ДТП погиб пешеход
Сборная Самарской области взяла 4 медали на турнирах по спортивному туризму
Прокуратура выявила нарушения в содержании самарской набережной
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
Пилот федерального уровня: сызранский проект «Особый уход» задает новый стандарт заботы о пожилых
Росгосстрах отмечает всплеск краж в новогодние праздники
В Самаре проверили более 200 посетителей и работников развлекательных заведений
В Самаре за год выросло предложение долгосрочной аренды жилья на 18%

159
в Самаре за год выросло предложение долгосрочной аренды жилья на 18%

Предложение при этом год к году выросло более чем на четверть. По итогам декабря увеличение выбора квартир для долгосрочной аренды отмечалось в Липецке, Екатеринбурге, Ижевске, Туле, Калининграде, Перми и Смоленске.

Технологическая платформа «Авито Недвижимость» подвела итоги декабря 2025 года на рынке долгосрочной аренды. По сравнению с тем же месяцем предыдущего года предложение выросло на 26%. В Самаре предложение выросло на 18%. Выбор увеличился в 39 из 40 городов исследования, особенно в Липецке (в 2,2 раза), Екатеринбурге (+91%), Ижевске (+88%), Туле (+87%) и Калининграде (+74%). В Санкт-Петербурге предложение прибавило год к году 21%, в Москве — 3%. За декабрь выбор квартир, доступных для долгосрочной аренды, вырос на 6%.

 

Интерес по сравнению с декабрем 2024 года увеличился в 9 городах исследования. Самая заметная динамика отмечалась в Туле: здесь интересоваться долгосрочной арендой жилья стали на 18% больше, чем в декабре предыдущего года. В Екатеринбурге смотрели квартиры на 16% чаще, в Ижевске — на 10%, в Краснодаре — на 9%, в Брянске и Иванове — на 6% в каждом, в Перми и Барнауле — на 3%. В целом по стране за год интерес к долгосрочной аренде уменьшился на 8%: на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ ипотека стала доступнее, поэтому ряд россиян вернулся к вопросу покупки собственного жилья. 

По форматам чаще всего россияне интересовались арендой однокомнатных квартир (доля: 47%), реже смотрели двухкомнатные квартиры (29%), студии (17%), трехкомнатные (6%) и четырехкомнатные объекты (1%).

Средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в России в декабре 2025 года составила 35 000 рублей в месяц — это на 2% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Квартиру стало дешевле снять квартиру в Туле (-14%), Липецке (-13%), Краснодаре и Челябинске (-10% в каждом), Сочи и Ростове-на-Дону (-9% в обоих), Москве и Ижевске (-8%), Волгограде (-7%) и еще 13 крупных городах страны. Самые доступные объекты по итогам декабря 2025-го были в Кирове (22 700 рублей в месяц в среднем по всем форматам), Ульяновске (23 200 рублей), Иванове (24 200 рублей), Брянске, Липецке и Ставрополе (по 25 000 рублей). В Самаре средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры составила 31,3 тыс рублей. Подробнее — в таблице 1.
 

«Средние цены в более чем половине городов исследования снизились из-за роста предложения жилья: на рынке появилось много доступных объектов. При этом качественные варианты в удобных локациях сдаются всё так же быстро, находя новых жильцов в среднем в срок до двух недель: арендодателям в этих случаях не приходится снижать цены и долго ждать. Если же говорить про прогнозы на 2026 год, то состояние рынка долгосрочной аренды будет зависеть от размера ключевой ставки: чем она будет ниже, тем доступнее станет ипотека и больше объектов вернутся в сегмент продажи. При таком сценарии предложений в аренде будет становиться меньше, а конкуренция между арендаторами вырастет», — прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».

