В ТПП призвали ввести самоограничения при легализации онлайн-казино

В Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ указали на необходимость предусмотреть возможность самоограничений на размер ставок и время игры в онлайн-казино в случае его легализации. Об этом «Известиям» 29 января сообщил глава палаты Сергей Катырин.

27 января газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что Минфин предложил легализовать онлайн-казино — по оценкам ведомства, это позволит ежегодно пополнять бюджет на 100 млрд рублей и сократить масштабы нелегального сектора. Идея предполагает создание единого оператора, введение налогов и усиление контроля над рынком азартных игр в интернете.

«Если государство примет решение двигаться в сторону легализации, она должна сопровождаться максимально жесткими и понятными правилами. Речь идет о строгом возрастном цензе, обязательной идентификации игроков, включая вход через портал «Госуслуги», а также о системе самоограничений — лимитах на размер ставок, суммарные потери и время игры. Эти механизмы должны быть не рекомендательными, а обязательными», — отметил Катырин.

Он подчеркнул, что отдельно необходимо закрепить норму об обязательных целевых отчислениях со стороны онлайн-казино на социальные нужды — по аналогии с действующей моделью у букмекерских компаний, где средства направляются на развитие спорта.

Катырин напомнил, что, по оценке Минфина, оборот нелегального рынка азартных игр в интернете превышает 3 трлн рублей в год, при этом государство не контролирует финансовые потоки и не получает налоговых поступлений, пишут "Известия".

«Позиция ТПП РФ однозначна: без жесткого регулирования, полной прозрачности и социальной ответственности операторов легализация онлайн-казино недопустима», — заключил он.