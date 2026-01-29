Я нашел ошибку
Главные новости:
Средняя стоимость метра жилья в Самаре выросла до 132 тыс. рублей
Средняя стоимость метра жилья в Самаре выросла до 132 тыс. рублей
в Тольятти в ДТП погиб пешеход
В Тольятти в ДТП погиб пешеход
Сборная Самарской области взяла 4 медали на турнирах по спортивному туризму
Сборная Самарской области взяла 4 медали на турнирах по спортивному туризму
Прокуратура выявила нарушения в содержании самарской набережной
Прокуратура выявила нарушения в содержании самарской набережной
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
Пилот федерального уровня: сызранский проект «Особый уход» задает новый стандарт заботы о пожилых
Пилот федерального уровня: сызранский проект «Особый уход» задает новый стандарт заботы о пожилых
Росгосстрах отмечает всплеск краж в новогодние праздники
Росгосстрах отмечает всплеск краж в новогодние праздники
В Самаре проверили более 200 посетителей и работников развлекательных заведений
В Самаре проверили более 200 посетителей и работников развлекательных заведений
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В Тольятти пьяная женщина напала на кассира с ножом

187
В Тольятти пьяная женщина напала на кассира с ножом

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками самарской полиции в одном из  ТГ-каналов  выявлена публикация о нападении с ножом  на кассира продовольственного магазина в Тольятти.

         По указанному в публикации адресу, на место происшествия  выехала следственно-оперативная группа, которая опросила потерпевшую, свидетелей и очевидцев произошедшего. Сотрудники полиции изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения, установленных в торговом зале и на фасаде близлежащего здания.

         В течение суток, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемой, доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса задержанная  - местная  жительница 1990 года рождения созналась  в совершении противоправного деяния. Она пояснила, что находясь в состоянии алкогольного опьянения,  решила похитить бутылку алкогольного напитка в одном из продовольственных магазинов. Подозреваемая, угрожая ножом, оттолкнула кассира, пыталась забрать спиртное, которое находилось на стеллаже, за спиной работника торговой точки. Довести свой преступный умысел до конца злоумышленница не смогла, так как получила отпор от кассира, после чего скрылась.

         В настоящее время отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального  района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении  подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30,  ч.2 ст.162 УК РФ. (покушение на разбой, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

         По ходатайству органа следствия судом женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
29 января 2026  13:43
29 января 2026  13:43
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
75
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
440
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
472
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
28 января 2026  13:30
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
438
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
527
Весь список