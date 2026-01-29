В Тольятти пьяная женщина напала на кассира с ножом

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками самарской полиции в одном из ТГ-каналов выявлена публикация о нападении с ножом на кассира продовольственного магазина в Тольятти.

По указанному в публикации адресу, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая опросила потерпевшую, свидетелей и очевидцев произошедшего. Сотрудники полиции изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения, установленных в торговом зале и на фасаде близлежащего здания.

В течение суток, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемой, доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса задержанная - местная жительница 1990 года рождения созналась в совершении противоправного деяния. Она пояснила, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила похитить бутылку алкогольного напитка в одном из продовольственных магазинов. Подозреваемая, угрожая ножом, оттолкнула кассира, пыталась забрать спиртное, которое находилось на стеллаже, за спиной работника торговой точки. Довести свой преступный умысел до конца злоумышленница не смогла, так как получила отпор от кассира, после чего скрылась.

В настоящее время отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.2 ст.162 УК РФ. (покушение на разбой, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

По ходатайству органа следствия судом женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.